"Это шутка?" - игроки отреагировали на официальный перенос второго сезона Battlefield 6 до февраля 2026 года

Battlefield 6 стал одним из крупнейших коммерческих успехов 2025 года как для EA, так и для всей индустрии видеоигр. Игра стабильно входила в топ по выручке в Steam, а в ноябре 2025 года была самой продаваемой игрой в США. Однако вместе с успехом пришли и первые тревожные сигналы: количество одновременных игроков в Steam резко упало по сравнению с релизом, а сообщество начало жаловаться на нехватку нового контента.
Когда EA объявила в январском блоге, что запуск второго сезона теперь перенесён с 27 января на 17 февраля 2026 года, реакция игроков была мгновенной. В комментариях одно из самых популярных выражений — «Это шутка?» — отлично отражает настроение комьюнити.
Battlefield 6 вышла 10 октября 2025 года, а сезон 1 с режимом королевской битвы REDSEC стартовал 28 октября. За это время студии DICE, Criterion, Motive и Ripple Effect выпускали обновления с новыми картами и временными режимами. Однако почти четыре месяца без значительного контента воспринимаются игроками как слишком долгий промежуток, особенно на фоне конкурентов вроде Marvel Rivals, который обновляет свои сезоны каждые два месяца и регулярно добавляет персонажей и карты.
EA и Battlefield Studios заявляют, что перенос сезона 2 связан с желанием доработать контент и предоставить «наилучший возможный опыт». «Мы проанализировали отзывы сообщества и решили продлить сезон 1, чтобы успеть улучшить сезон 2», — говорится в официальном сообщении.
Продление сезона 1 включает новые еженедельные испытания, бонусный путь Frostfire, бесплатные косметические предметы и XP-бонусы. Кроме того, планируются обновления к Дню святого Валентина с уик-эндами удвоенного опыта и другими наградами.
Хотя эти меры могут частично удержать игроков до старта сезона 2, многие остаются скептичными. Настроение сообщества в значительной степени будет зависеть от того, какой контент принесёт второй сезон, и сможет ли он вернуть тех, кто покинул Battlefield 6 из-за дефицита свежего материала. В противном случае EA и Battlefield Studios рискуют столкнуться с непростым 2026 годом.
Мне кажется это из за смерти Винса Зампеллы, всё таки самая важная серия ЕА и самый популярный шутер на данное время потерял своего очень ценного главаря, пусть переносят главное чтобы скат не пошел.
Если они продлят текущий с новыми заданиями еженедельными то здорово, а то за 70 часов игры и за все выполненные еженедельные задания в батлпассе до 90 уровня из 110 лишь добрался
Да в том то и дело что нет, за 11 недель 70 часов маловато даже, пару раз в неделю по 2-3 часа, если бы через неделю закончили сезон я бы точно не стал его добивать
Было бы классно если добавят ночные карты ПНВ и тепловизоры, карту а-ля Завод , дополнят компанию (в которую зашел и вышел не поиграв в этот мусор), вернут морские сражения, вертолет Чинук, дополнят снаряжение и усилят самолеты и вертолёты. добавят ремейк карт из второго; третьего; четвертого батлфилда к примеру Страйк эт Карканд.
Было бы классно убрать дичайший Разброс пуль в оружие ибо стрелять в упор почти надо,РПК-74 ващет убитый пулимёт, в 3 и 4 батле он был просто огонь!