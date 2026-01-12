Это уже не кризис - а катастрофа! Battlefield 6 потерял более 90 % игроков в Steam

Battlefield 6 стартовала очень успешно, но последние данные о количестве игроков показывают, что интерес к игре резко упал с течением времени. В день релиза, 10 октября, количество активных игроков в Steam достигло почти отметки в 750 тысяч игроков. Такой показатель сделал игру одним из самых успешных запусков в истории франшизы и показал огромный интерес со стороны сообщества на раннем этапе.

Но теперь ситуация кардинально изменилась. Согласно последним данным SteamDB, количество активных игроков Battlefield 6 неуклонно падает, особенно после выхода 1-го сезона. Каждую неделю в игру входит все меньше игроков, и сейчас их количество намного ниже пикового показателя на момент запуска. В настоящее время численность игроков колеблется от 30 тысяч до 90 тысяч, что на 90% ниже, чем в день релиза.

Более тревожным является то, как часто количество игроков опускается до нижней границы этого диапазона. Если в лучшие дни ежедневный пик достигает отметки в 90 тысяч игроков, то часто число игроков опускается ниже 40 тысяч. Буквально вчера минимальное количество одновременно играющих игроков упало до 29,834.

Сложно назвать главную причину падения интереса к Battlefield 6, поскольку геймеры жалуются на самые разные аспекты: плохую поддержку контента, появление новых багов и технических проблем, нарушение обещания разработчиков не использовать генеративный ИИ и агрессивную монетизацию. Для многих фанатов это уже не просто кризис, а настоящая катастрофа. В комментариях все чаще появляются мнения, что, второй сезон Battlefield 6 либо исправит ситуацию, либо окончательно похоронит игру. Часть сообщества все еще надеется на предстоящий сезон и более серьезные изменения в подходе разработчиков. Надежда еще тлеет, но, глядя на текущие статистику и настроения игроков, трудно сказать, что сегодня Battlefield 6 находится в хорошей форме.

На данный момент еще нет официального подтверждения даты выхода второго сезона. Судя по текущим прогнозам, он, скорее всего, стартует в период с 20 по 27 января. Детали второго сезона также неизвестны, но многие игроки сходятся во мнении, что он должен принести значительное количество нового контента, если разработчики хотят замедлить или обратить вспять падение популярности игры.