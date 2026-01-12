Это уже не кризис - а катастрофа! Battlefield 6 потерял более 90 % игроков в Steam

Battlefield 6 стартовала очень успешно, но последние данные о количестве игроков показывают, что интерес к игре резко упал с течением времени. В день релиза, 10 октября, количество активных игроков в Steam достигло почти отметки в 750 тысяч игроков. Такой показатель сделал игру одним из самых успешных запусков в истории франшизы и показал огромный интерес со стороны сообщества на раннем этапе.
Но теперь ситуация кардинально изменилась. Согласно последним данным SteamDB, количество активных игроков Battlefield 6 неуклонно падает, особенно после выхода 1-го сезона. Каждую неделю в игру входит все меньше игроков, и сейчас их количество намного ниже пикового показателя на момент запуска. В настоящее время численность игроков колеблется от 30 тысяч до 90 тысяч, что на 90% ниже, чем в день релиза.
Более тревожным является то, как часто количество игроков опускается до нижней границы этого диапазона. Если в лучшие дни ежедневный пик достигает отметки в 90 тысяч игроков, то часто число игроков опускается ниже 40 тысяч. Буквально вчера минимальное количество одновременно играющих игроков упало до 29,834.
Сложно назвать главную причину падения интереса к Battlefield 6, поскольку геймеры жалуются на самые разные аспекты: плохую поддержку контента, появление новых багов и технических проблем, нарушение обещания разработчиков не использовать генеративный ИИ и агрессивную монетизацию. Для многих фанатов это уже не просто кризис, а настоящая катастрофа. В комментариях все чаще появляются мнения, что, второй сезон Battlefield 6 либо исправит ситуацию, либо окончательно похоронит игру. Часть сообщества все еще надеется на предстоящий сезон и более серьезные изменения в подходе разработчиков. Надежда еще тлеет, но, глядя на текущие статистику и настроения игроков, трудно сказать, что сегодня Battlefield 6 находится в хорошей форме.
На данный момент еще нет официального подтверждения даты выхода второго сезона. Судя по текущим прогнозам, он, скорее всего, стартует в период с 20 по 27 января. Детали второго сезона также неизвестны, но многие игроки сходятся во мнении, что он должен принести значительное количество нового контента, если разработчики хотят замедлить или обратить вспять падение популярности игры.
я не пойму кто у кого в итоге просит чупачупс?
щас разрабы ченить новое круторе анонсируют коллаб проведут с цирком ДюСолей и онлайн обьратно подскочет. первый раз чтоле?))
Ну одного блогера есть видео, название которого красноречиво:
BATTLEFIELD 6 победил CALL OF DUTY и умер :)
Ничего. Скоро эту пару полутрупов(код и бф) и Арк догонит. Какая-то максимально тупая тенденция сейчас пошла. Выпускать игры, лутать аудиторию и забивать на полтора-два месяца, не исправлять баги, ошибки, а прыгать от одного крупного обновления к другому, когда в игре ворох проблем и разраб теряет онлайн, не исправляя, а "наблюдая"
Да и так понятно, что Батлу можно было положить в гроб к Зампелле, потому что без него все равно скоро сдохнет. Ну как сдохнет - превратится в еще одну Колду.
ну ты конечно валенок сибирский
Battlefield 6 это не Battlefield.. Это Call of Duty. И спасибо за это Зампелле, которого к счастью больше не будет в DICE. Сделал из игры про серьёзных мужиков побегушки разноцветных геев, ну и посидушки тоже, кемперы это отдельная тема этой игры...
Да брось, классно же сидеть в кустах на другом конце карты, чтоб тебя не видно было и вешать хэдшоты через дальномер на какой-нить карте аля операция файршторм)))
Согласен. 5-ка еще более-менее геймплейно была, а дальше что-то не то.
Тут пишут, что все ништяк. 100 тыс. держит, что весьма недурственно, так как по стате большинство игроков наигрываются в онлайн за 30 часов и и забрысывают https://www.playground.ru/call_of_duty_black_ops_7/news/call_of_duty_v_steam_terpit_porazhenie_battlefield_6_i_arc_raiders_znachitelno_obgonyayut_franshizu_po_igrokam-1816166
А тут, что все пропалало и 30 тыс и котострофа. Короче все эти новости суть кал, не имеющий никакой информативности и ценности.
Пик за сутки все-еще 100 тыс, автор новости просто набрасывает или что, я не пойму? Логично, что интерес упал, игра три месяца назад вышла, плюс первый сезон все давно закрыли, в игре пока что нечего делать. Но другой вопрос, что будет с игрой после ухода Винса из жизни. Уилсон уже небось потирает ручки и представляет как превратит игру в цирк донатных уродов
Это же груз. У его что не новость то помойка для активности
Так и не добрался попробовать, надо бы заценить.
Играть там не в чего пропал дух батлы