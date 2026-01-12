ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 170 оценок

Это уже не кризис - а катастрофа! Battlefield 6 потерял более 90 % игроков в Steam

Gruz_ Gruz_

Battlefield 6 стартовала очень успешно, но последние данные о количестве игроков показывают, что интерес к игре резко упал с течением времени. В день релиза, 10 октября, количество активных игроков в Steam достигло почти отметки в 750 тысяч игроков. Такой показатель сделал игру одним из самых успешных запусков в истории франшизы и показал огромный интерес со стороны сообщества на раннем этапе.

Но теперь ситуация кардинально изменилась. Согласно последним данным SteamDB, количество активных игроков Battlefield 6 неуклонно падает, особенно после выхода 1-го сезона. Каждую неделю в игру входит все меньше игроков, и сейчас их количество намного ниже пикового показателя на момент запуска. В настоящее время численность игроков колеблется от 30 тысяч до 90 тысяч, что на 90% ниже, чем в день релиза.

Более тревожным является то, как часто количество игроков опускается до нижней границы этого диапазона. Если в лучшие дни ежедневный пик достигает отметки в 90 тысяч игроков, то часто число игроков опускается ниже 40 тысяч. Буквально вчера минимальное количество одновременно играющих игроков упало до 29,834.

Сложно назвать главную причину падения интереса к Battlefield 6, поскольку геймеры жалуются на самые разные аспекты: плохую поддержку контента, появление новых багов и технических проблем, нарушение обещания разработчиков не использовать генеративный ИИ и агрессивную монетизацию. Для многих фанатов это уже не просто кризис, а настоящая катастрофа. В комментариях все чаще появляются мнения, что, второй сезон Battlefield 6 либо исправит ситуацию, либо окончательно похоронит игру. Часть сообщества все еще надеется на предстоящий сезон и более серьезные изменения в подходе разработчиков. Надежда еще тлеет, но, глядя на текущие статистику и настроения игроков, трудно сказать, что сегодня Battlefield 6 находится в хорошей форме.

На данный момент еще нет официального подтверждения даты выхода второго сезона. Судя по текущим прогнозам, он, скорее всего, стартует в период с 20 по 27 января. Детали второго сезона также неизвестны, но многие игроки сходятся во мнении, что он должен принести значительное количество нового контента, если разработчики хотят замедлить или обратить вспять падение популярности игры.

10
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
ОТСТУПНИК Style
Call of Duty в Steam терпит поражение: Battlefield 6 и ARC Raiders значительно обгоняют франшизу по игрокам

я не пойму кто у кого в итоге просит чупачупс?

5
нитгитлистер

щас разрабы ченить новое круторе анонсируют коллаб проведут с цирком ДюСолей и онлайн обьратно подскочет. первый раз чтоле?))

4
GetJet

Ну одного блогера есть видео, название которого красноречиво:
BATTLEFIELD 6 победил CALL OF DUTY и умер :)

3
Morpex333

Ничего. Скоро эту пару полутрупов(код и бф) и Арк догонит. Какая-то максимально тупая тенденция сейчас пошла. Выпускать игры, лутать аудиторию и забивать на полтора-два месяца, не исправлять баги, ошибки, а прыгать от одного крупного обновления к другому, когда в игре ворох проблем и разраб теряет онлайн, не исправляя, а "наблюдая"

2
QuerulousLytton

Да и так понятно, что Батлу можно было положить в гроб к Зампелле, потому что без него все равно скоро сдохнет. Ну как сдохнет - превратится в еще одну Колду.

1
Роман45554

ну ты конечно валенок сибирский

2
Гейб 30 процентный

Battlefield 6 это не Battlefield.. Это Call of Duty. И спасибо за это Зампелле, которого к счастью больше не будет в DICE. Сделал из игры про серьёзных мужиков побегушки разноцветных геев, ну и посидушки тоже, кемперы это отдельная тема этой игры...

1
vvvjust

Да брось, классно же сидеть в кустах на другом конце карты, чтоб тебя не видно было и вешать хэдшоты через дальномер на какой-нить карте аля операция файршторм)))

Barred

Согласен. 5-ка еще более-менее геймплейно была, а дальше что-то не то.

Святой Джо

Тут пишут, что все ништяк. 100 тыс. держит, что весьма недурственно, так как по стате большинство игроков наигрываются в онлайн за 30 часов и и забрысывают https://www.playground.ru/call_of_duty_black_ops_7/news/call_of_duty_v_steam_terpit_porazhenie_battlefield_6_i_arc_raiders_znachitelno_obgonyayut_franshizu_po_igrokam-1816166
А тут, что все пропалало и 30 тыс и котострофа. Короче все эти новости суть кал, не имеющий никакой информативности и ценности.

vvvjust

Пик за сутки все-еще 100 тыс, автор новости просто набрасывает или что, я не пойму? Логично, что интерес упал, игра три месяца назад вышла, плюс первый сезон все давно закрыли, в игре пока что нечего делать. Но другой вопрос, что будет с игрой после ухода Винса из жизни. Уилсон уже небось потирает ручки и представляет как превратит игру в цирк донатных уродов

-zotik-

Это же груз. У его что не новость то помойка для активности

2
Kenn1y

Так и не добрался попробовать, надо бы заценить.

KookyPentheus

Играть там не в чего пропал дух батлы

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ