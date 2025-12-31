Фанаты обвиняют Battlefield 6 в заимствовании культового образа из Call of Duty: Ghosts

Сообщество шутеров вновь оказалось в эпицентре споров: на этот раз игроки обвиняют Electronic Arts в том, что Battlefield 6 использует арт, подозрительно похожий на дизайн из Call of Duty: Ghosts образца 2013 года. Поводом для обсуждений стал новый скин из Battlefield Pro боевого пропуска.

Речь идёт о скине Objective Ace для класса «Штурмовик». Игроки заметили, что балаклава персонажа почти полностью повторяет знаменитый «череп» из Call of Duty: Ghosts. Сходство оказалось настолько заметным, что в соцсетях быстро появились сравнения «лоб в лоб» — с выделенными деталями и пометками.

Фанаты указывают на одинаковую форму черепа, характерные трещины в нижней части изображения, «скол» над правой бровью и даже общий эффект изношенности. По их словам, это уже не просто вдохновение, а почти точечное воспроизведение культового образа.

При этом скин не является стопроцентной копией, что оставляет пространство для споров. Некоторые игроки отмечают, что вариаций на тему потёртого черепа на балаклаве не так уж много, и сходство могло получиться случайным. Однако большая часть сообщества считает, что совпадений слишком много, чтобы их игнорировать.

Ситуацию усугубляет и недавний скандал вокруг Battlefield 6: всего несколькими днями ранее EA уже подвергалась критике за предполагаемое использование AI-сгенерированных изображений в новых наборах стикеров. На фоне этого новое обвинение лишь усилило недоверие части аудитории к художественному направлению игры.

На данный момент Electronic Arts официально не прокомментировала ситуацию. Однако дискуссия продолжает набирать обороты, а игроки всё активнее требуют разъяснений — где проходит граница между вдохновением и откровенным заимствованием.