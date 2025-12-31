Фанаты обвиняют Battlefield 6 в заимствовании культового образа из Call of Duty: Ghosts

Сообщество шутеров вновь оказалось в эпицентре споров: на этот раз игроки обвиняют Electronic Arts в том, что Battlefield 6 использует арт, подозрительно похожий на дизайн из Call of Duty: Ghosts образца 2013 года. Поводом для обсуждений стал новый скин из Battlefield Pro боевого пропуска.
Речь идёт о скине Objective Ace для класса «Штурмовик». Игроки заметили, что балаклава персонажа почти полностью повторяет знаменитый «череп» из Call of Duty: Ghosts. Сходство оказалось настолько заметным, что в соцсетях быстро появились сравнения «лоб в лоб» — с выделенными деталями и пометками.
Фанаты указывают на одинаковую форму черепа, характерные трещины в нижней части изображения, «скол» над правой бровью и даже общий эффект изношенности. По их словам, это уже не просто вдохновение, а почти точечное воспроизведение культового образа.
При этом скин не является стопроцентной копией, что оставляет пространство для споров. Некоторые игроки отмечают, что вариаций на тему потёртого черепа на балаклаве не так уж много, и сходство могло получиться случайным. Однако большая часть сообщества считает, что совпадений слишком много, чтобы их игнорировать.
Ситуацию усугубляет и недавний скандал вокруг Battlefield 6: всего несколькими днями ранее EA уже подвергалась критике за предполагаемое использование AI-сгенерированных изображений в новых наборах стикеров. На фоне этого новое обвинение лишь усилило недоверие части аудитории к художественному направлению игры.
На данный момент Electronic Arts официально не прокомментировала ситуацию. Однако дискуссия продолжает набирать обороты, а игроки всё активнее требуют разъяснений — где проходит граница между вдохновением и откровенным заимствованием.
Ох, зря бф копирует колду. Была самобытной, стала калдоподобной суматошной пapaшей.
Причём колда и сама нелучшие времена переживает
Стоило появится одному похожему граффити в БФ как сразу нытики объявились))
Самобытной? этой подделке стоило закрыться после 3 части и не позориться ,
Жесть, страсти какие. Моча напала на gовно, бегите видеть😁
а ты с кем подрался то?
Фанатам калды только и остается что жалко потявкивать
Фанатам быдлофилда скучно одним жалко тявкать?
Лол лоху ударил в зубы
Угу, а разрабы копировали образ госта у СС или корниловцев. А те у ацтеков или индуистов. ЧЕРЕПА ведь настолько уникальные, что вау. Вот же мирок взорвётся у фанатов оригинальногости, когда узнают, что черепами пользуются абсолютно все. В том же 20 веке чуть ли не каждая страна имела "войска с черепами" в своей армии.
Ну очевидно что они содрали дизайн, если даже потеки краски в том же месте и форма трещины точно такая же
Когда нужно придраться всегда найдётся повод. Если что его можно и придумать. Но, как правило, даже этого не приходится делать. Ибо все настолько связано. Мне, например, по фигу я давно вырос из виртуального битья морд. И предпочитаю лишь кампании у обеих игр. И в каждой из них есть свое. Следовательно, они заслуживают внимание обе.
Как же разрабы быдлофилд хотят продавать клоунские скины
Так подобные маски были ещё до популярности их в CoD, такими часто спецназ пользуется
ШИЗОИДЫ
Дебилы