Фильм по Battlefield стал объектом крупнейшей борьбы студий в 2026 году

Экранизация серии Battlefield неожиданно оказалась в центре ожесточённой конкуренции между крупнейшими киностудиями. По данным источников, сразу несколько медиагигантов вступили в борьбу за право заняться производством фильма.
Среди претендентов называют Warner Bros. Discovery, Amazon MGM Studios, Sony, Universal Pictures и Netflix. Инсайдеры отмечают, что это может быть самая масштабная «война ставок» за кинопроект в индустрии за весь 2026 год.
Интерес к проекту подогревается не только популярностью самой франшизы, но и именами, связанными с адаптацией. Над фильмом работают режиссёр Кристофер Маккуорри и актёр-продюсер Майкл Б. Джордан, что значительно повышает статус будущей картины.
Рост интереса к экранизациям игр объясняется и недавними кассовыми успехами подобных проектов. Голливуд всё активнее рассматривает игровые франшизы как перспективную основу для блокбастеров, особенно на фоне высоких сборов последних релизов.
Да на кой *лядь нужна экранизация шутерам? Про что там рассказывать? Ладно COD, там есть знаменитые персонажи, в BF что? Вот экранизацию BF1-BF5 без всякой х*йни и повестки, жестко про первую-вторую мировые, это да, а так 100% современная будет.
За что там бороться?, только в 3 был норм сюжет, актульный конечно сейчас, но ничего выдающегося! // Максим Рябов