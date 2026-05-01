Фильм по Battlefield стал объектом крупнейшей борьбы студий в 2026 году

Экранизация серии Battlefield неожиданно оказалась в центре ожесточённой конкуренции между крупнейшими киностудиями. По данным источников, сразу несколько медиагигантов вступили в борьбу за право заняться производством фильма.

Среди претендентов называют Warner Bros. Discovery, Amazon MGM Studios, Sony, Universal Pictures и Netflix. Инсайдеры отмечают, что это может быть самая масштабная «война ставок» за кинопроект в индустрии за весь 2026 год.

Интерес к проекту подогревается не только популярностью самой франшизы, но и именами, связанными с адаптацией. Над фильмом работают режиссёр Кристофер Маккуорри и актёр-продюсер Майкл Б. Джордан, что значительно повышает статус будущей картины.

Рост интереса к экранизациям игр объясняется и недавними кассовыми успехами подобных проектов. Голливуд всё активнее рассматривает игровые франшизы как перспективную основу для блокбастеров, особенно на фоне высоких сборов последних релизов.