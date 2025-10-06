Физическая копия Battlefield 6 была замечена в продаже в преддверии даты выхода 10 октября 2025 года

В посте на Reddit пользователь grecea_vlad поделился изображением физической копии Battlefield 6 для PlayStation 5, и, по словам автора, копия действительно работает, а значит, они могут зайти на серверы прямо сейчас.
Вопрос в том, против кого они будут играть, если серверы будут доступны. Возможно, рецензенты и СМИ получили ключ раннего доступа от EA, но пока это всего лишь догадки.
Хотя найти многопользовательский режим может быть непросто, владельцы лицензионной копии Battlefield 6 могут хотя бы начать играть в кампанию.
Battlefield 6 — одна из самых ожидаемых игр 2025 года, и, если судить по количеству бета-версий многопользовательского тестирования, Call of Duty: Black Ops 7 придётся нелегко, поскольку релиз Battlefield опережает выход следующей Black Ops, а ажиотаж вокруг Battlefield 6, похоже, затмевает ажиотаж вокруг Black Ops 7.
EA запланировала релиз Battlefield 6 на 10 октября 2025 года.
Это так-же как утверждать, что геймеры в 2025 году стали больше ждать индексирования пенсий и социальных пособий, чем в 2015 году. Почему? Потому что в мире геймеров на пенсии и социальном пособии больше, чем работающих. Всё. Это факт. Смело новость в ПГ. Дарю.
Когда вам пишут "самая ожидаемая игра" и прочие эмоциональные фразочки - это маркетологи пользуются психологическими уловками чтобы вас обмануть и внушить это.
Серия Battlefield завяла и стала нишевым продуктом, интерес к которому далеко не у многих
Топ 3 в вишлистах и топ 1 по продажам в стим говорят об обратном.
Ну твой комент больше похож на "психологические уловки" Завяла и за 2042, и отношений разработчиков. Ну все прошлые части, были хорошие, а вот что стала нишевым продуктом, это колда, и уже давно.
Можно даже глянуть, сколько был онлайн в батле, а сколько в колде, на бете.
Люди устали хавать, одну и туже игру по этому батла для них, как я думаю глоток свежего воздуха в шутерах.
Не спорь с ним. Он на своей волне. У него Храм Зеленой Луны самая ожидаемая игра была.
ждем
В бетке такие жесткие проблемы были с неткодом и регистрацией попаданий, но это никого не останавливает. У меня вообще дропался фпс в два раза через 10 минут игры с 80 до 40, почитал на форумах, оказаца не только у меня такие проблемы были. И все равно бегут сломя голову хапнуть за щеку на релизе). Да, стиль стал сдержаннее по сравнению с 2042 на релизе, но этож сука не повод быть релизным хомяком. Через пол года скорее всего все пофиксят и тогда можно будет брать, но ебт сейчас.... Не будьте хомячьими защеканами, подождите.