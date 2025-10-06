ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 634 оценки

Физическая копия Battlefield 6 была замечена в продаже в преддверии даты выхода 10 октября 2025 года

KoRnEr KoRnEr

В посте на Reddit пользователь grecea_vlad поделился изображением физической копии Battlefield 6 для PlayStation 5, и, по словам автора, копия действительно работает, а значит, они могут зайти на серверы прямо сейчас.

Вопрос в том, против кого они будут играть, если серверы будут доступны. Возможно, рецензенты и СМИ получили ключ раннего доступа от EA, но пока это всего лишь догадки.

Хотя найти многопользовательский режим может быть непросто, владельцы лицензионной копии Battlefield 6 могут хотя бы начать играть в кампанию.

Battlefield 6 — одна из самых ожидаемых игр 2025 года, и, если судить по количеству бета-версий многопользовательского тестирования, Call of Duty: Black Ops 7 придётся нелегко, поскольку релиз Battlefield опережает выход следующей Black Ops, а ажиотаж вокруг Battlefield 6, похоже, затмевает ажиотаж вокруг Black Ops 7.

Бета Battlefield 6 собрала в пять раз больше игроков в Steam, чем Call of Duty: Black Ops 7

EA запланировала релиз Battlefield 6 на 10 октября 2025 года.

10
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Длинный ник чтобы не запо
одна из самых ожидаемых игр 2025 года

Это так-же как утверждать, что геймеры в 2025 году стали больше ждать индексирования пенсий и социальных пособий, чем в 2015 году. Почему? Потому что в мире геймеров на пенсии и социальном пособии больше, чем работающих. Всё. Это факт. Смело новость в ПГ. Дарю.

Когда вам пишут "самая ожидаемая игра" и прочие эмоциональные фразочки - это маркетологи пользуются психологическими уловками чтобы вас обмануть и внушить это.

Серия Battlefield завяла и стала нишевым продуктом, интерес к которому далеко не у многих

5
Mr.DOOM

Топ 3 в вишлистах и топ 1 по продажам в стим говорят об обратном.

1
ОгурчикЮрец

Ну твой комент больше похож на "психологические уловки" Завяла и за 2042, и отношений разработчиков. Ну все прошлые части, были хорошие, а вот что стала нишевым продуктом, это колда, и уже давно.

Можно даже глянуть, сколько был онлайн в батле, а сколько в колде, на бете.

Люди устали хавать, одну и туже игру по этому батла для них, как я думаю глоток свежего воздуха в шутерах.

Bella Ramsey Mr.DOOM

Не спорь с ним. Он на своей волне. У него Храм Зеленой Луны самая ожидаемая игра была.

1
Xa6apof

ждем

1
InspiringEben

В бетке такие жесткие проблемы были с неткодом и регистрацией попаданий, но это никого не останавливает. У меня вообще дропался фпс в два раза через 10 минут игры с 80 до 40, почитал на форумах, оказаца не только у меня такие проблемы были. И все равно бегут сломя голову хапнуть за щеку на релизе). Да, стиль стал сдержаннее по сравнению с 2042 на релизе, но этож сука не повод быть релизным хомяком. Через пол года скорее всего все пофиксят и тогда можно будет брать, но ебт сейчас.... Не будьте хомячьими защеканами, подождите.