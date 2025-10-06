Физическая копия Battlefield 6 была замечена в продаже в преддверии даты выхода 10 октября 2025 года

В посте на Reddit пользователь grecea_vlad поделился изображением физической копии Battlefield 6 для PlayStation 5, и, по словам автора, копия действительно работает, а значит, они могут зайти на серверы прямо сейчас.

Вопрос в том, против кого они будут играть, если серверы будут доступны. Возможно, рецензенты и СМИ получили ключ раннего доступа от EA, но пока это всего лишь догадки.

Хотя найти многопользовательский режим может быть непросто, владельцы лицензионной копии Battlefield 6 могут хотя бы начать играть в кампанию.

Battlefield 6 — одна из самых ожидаемых игр 2025 года, и, если судить по количеству бета-версий многопользовательского тестирования, Call of Duty: Black Ops 7 придётся нелегко, поскольку релиз Battlefield опережает выход следующей Black Ops, а ажиотаж вокруг Battlefield 6, похоже, затмевает ажиотаж вокруг Black Ops 7.

EA запланировала релиз Battlefield 6 на 10 октября 2025 года.