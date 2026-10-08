Game Pass готовит сильную середину октября: Battlefield 6 и Valor Mortis выйдут в подписке, но часть покинет каталог

Microsoft объявила о пополнении Game Pass в середине октября, и на этот раз подписчиков ждёт несколько заметных релизов. Главным событием станет Battlefield 6 — новая часть популярной серии появится в каталоге 13 октября на PC, Xbox Series X|S и в облаке для пользователей Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

В тот же день в подписке дебютирует Valor Mortis — first-person action Soulslike от авторов Ghostrunner. Игра предложит отправиться в альтернативную версию эпохи Наполеоновских войн, сражаться с монстрами при помощи оружия и сверхъестественных способностей и расследовать масштабный заговор. Проект выйдет сразу в Game Pass на PC, Xbox Series X|S, портативных устройствах и в облаке.

До этого, 8 октября, подписчики получат Echo Weaver, Forever Ago и Neon Abyss 2. Первые две игры появятся в Game Pass в день релиза, а Neon Abyss 2 предложит динамичный roguelike-платформер в пиксельном киберпанковском мире.

15 октября каталог пополнят Bluey’s Happy Snaps и кооперативный Chained Beasts, а 16 октября в PC Game Pass выйдет Beyond These Stars — градостроительный симулятор, где поселение предстоит развивать прямо на спине космического кита.

Кроме того, Microsoft напомнила о нескольких крупных играх, уже доступных подписчикам. Среди них Shape of Dreams, Minecraft Dungeons II и Gears of War: E-Day. Для Asphalt Legends также появился новый бонус с Ford GT MKII, токенами и внутриигровой валютой.

При этом 15 октября Game Pass одновременно потеряет сразу девять игр. Из каталога исчезнут A Plague Tale: Requiem, Clair Obscur: Expedition 33, Crime Scene Cleaner, Donut County, Evil West, Nova Roma, Pacific Drive, Superball и The Casting of Frank Stone. Поэтому середина месяца для подписчиков окажется не только временем крупных пополнений, но и последним шансом пройти несколько заметных проектов.