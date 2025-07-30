Генеральный директор EA подтвердил, что Battlefield 6 будет стоить 70 долларов, несмотря на слухи о более высокой цене

Nintendo начала ценовой тренд в 80 долларов, что вызвало бурную негативную реакцию. Вскоре после этого Microsoft последовала её примеру, но из-за резкой реакции игровой гигант вернулся к цене в 70 долларов.
EA также ранее подтвердила, что не намерена повышать цены на свои игры, поскольку 70 долларов сейчас более чем достаточно. Однако недавние утечки предполагали, что Battlefield 6 будет стоить €80, что превышает 92 доллара. Это вызвало переполох, но генеральный директор Electronic Arts недавно подтвердил, что компания не намерена устанавливать такую цену на игру.
Генеральный директор EA Эндрю Уилсон недавно заявил во время телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам за первый квартал, что в настоящее время компания не планирует корректировать цены на видеоигры. Таким образом, цена любой из её будущих игр не превысит 70 долларов.
31 июля EA обещает показал кадры игрового процесса Battlefield 6, которые продемонстрируют многое из того, чего фанаты могут ожидать от игры.
За 70 долларов должно стоить издание с безграничной поддержкой до конца времен и чтоб все включено режим включили
Сами же утечки пустили про 80 евро, чтобы потом откатить, сказать да не, вопрос цены - 70, и вот уже как бы не так уж и много, не 80 же😱
Как сделать человеку приятно: сделать ему плохо, вернуть как было. Вы великолепны.
ну 79.99 не 80 же)
украл лучшую шутку из возможных(
Доверяй, но проверяй. Особенно, если речь заходит про ЕА.
Это за делюкс платинум готи сезон пасс едишн?
нет за самое нищенское и базовое издание
Хрен редьки не слаще. 70 бачей за стандарт издание это до сих пор совершенно не нормально.
Интересно это за какое издание за цифровое или физическое, а может за какое нить базовое без компании. Вот интересно если бы ЕА выпустила базовое издание, но убрало компанию, но снизило цену. И при этом компанию продавало условно за +10 баксов. Это бы увеличило продажи или нет. И насколько бы народ докупал компанию...
жадность конечно не знает пределов, 70 бумажных президентов за самое нищие издание это конечно круто, еще и батл пасс со скинями зарядят. Что сказать, помогите эндрю уилсону и менеджменту ЕА заработать на новую яхту, а то старая уже не в тренде и пацаны на районе засмеют
и типа это должно зайти так, "чуваки, все норм, мы не барыги, а потому 70 зеленых, не сцыте". только 70 баксов, это тоже дохрена. скоро начнут маркетинг вводить, как в магазинах продуктовых. цена 100 рублей, и в скобках мелким шрифтом **за 100 гр.
Тааа падажи. сейчас калькуляктор говорит что 70 грязных бумажек это 5 755,4 да за такие деньги эта длс нахрен не нужна эта мусорка максимум 2к должна стоить