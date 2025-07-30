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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 213 оценок

Генеральный директор EA подтвердил, что Battlefield 6 будет стоить 70 долларов, несмотря на слухи о более высокой цене

monk70 monk70

Nintendo начала ценовой тренд в 80 долларов, что вызвало бурную негативную реакцию. Вскоре после этого Microsoft последовала её примеру, но из-за резкой реакции игровой гигант вернулся к цене в 70 долларов.

EA также ранее подтвердила, что не намерена повышать цены на свои игры, поскольку 70 долларов сейчас более чем достаточно. Однако недавние утечки предполагали, что Battlefield 6 будет стоить €80, что превышает 92 доллара. Это вызвало переполох, но генеральный директор Electronic Arts недавно подтвердил, что компания не намерена устанавливать такую цену на игру.

Генеральный директор EA Эндрю Уилсон недавно заявил во время телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам за первый квартал, что в настоящее время компания не планирует корректировать цены на видеоигры. Таким образом, цена любой из её будущих игр не превысит 70 долларов.

31 июля EA обещает показал кадры игрового процесса Battlefield 6, которые продемонстрируют многое из того, чего фанаты могут ожидать от игры.

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14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Deviden94

За 70 долларов должно стоить издание с безграничной поддержкой до конца времен и чтоб все включено режим включили

12
cowcake

Сами же утечки пустили про 80 евро, чтобы потом откатить, сказать да не, вопрос цены - 70, и вот уже как бы не так уж и много, не 80 же😱

10
Rey4rtRO

Как сделать человеку приятно: сделать ему плохо, вернуть как было. Вы великолепны.

4
Alex40001

ну 79.99 не 80 же)

5
Lady_Leda

украл лучшую шутку из возможных(

1
Summor Ner

Доверяй, но проверяй. Особенно, если речь заходит про ЕА.

4
hpi

Это за делюкс платинум готи сезон пасс едишн?

2
Nodas

нет за самое нищенское и базовое издание

2
Summor Ner

Хрен редьки не слаще. 70 бачей за стандарт издание это до сих пор совершенно не нормально.

2
Egik81

Интересно это за какое издание за цифровое или физическое, а может за какое нить базовое без компании. Вот интересно если бы ЕА выпустила базовое издание, но убрало компанию, но снизило цену. И при этом компанию продавало условно за +10 баксов. Это бы увеличило продажи или нет. И насколько бы народ докупал компанию...

2
madcommunist

жадность конечно не знает пределов, 70 бумажных президентов за самое нищие издание это конечно круто, еще и батл пасс со скинями зарядят. Что сказать, помогите эндрю уилсону и менеджменту ЕА заработать на новую яхту, а то старая уже не в тренде и пацаны на районе засмеют

2
Fiesta02

и типа это должно зайти так, "чуваки, все норм, мы не барыги, а потому 70 зеленых, не сцыте". только 70 баксов, это тоже дохрена. скоро начнут маркетинг вводить, как в магазинах продуктовых. цена 100 рублей, и в скобках мелким шрифтом **за 100 гр.

1
ZaOupV

Тааа падажи. сейчас калькуляктор говорит что 70 грязных бумажек это 5 755,4 да за такие деньги эта длс нахрен не нужна эта мусорка максимум 2к должна стоить

1
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