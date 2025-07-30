Генеральный директор EA подтвердил, что Battlefield 6 будет стоить 70 долларов, несмотря на слухи о более высокой цене

Nintendo начала ценовой тренд в 80 долларов, что вызвало бурную негативную реакцию. Вскоре после этого Microsoft последовала её примеру, но из-за резкой реакции игровой гигант вернулся к цене в 70 долларов.

EA также ранее подтвердила, что не намерена повышать цены на свои игры, поскольку 70 долларов сейчас более чем достаточно. Однако недавние утечки предполагали, что Battlefield 6 будет стоить €80, что превышает 92 доллара. Это вызвало переполох, но генеральный директор Electronic Arts недавно подтвердил, что компания не намерена устанавливать такую цену на игру.

Генеральный директор EA Эндрю Уилсон недавно заявил во время телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам за первый квартал, что в настоящее время компания не планирует корректировать цены на видеоигры. Таким образом, цена любой из её будущих игр не превысит 70 долларов.

31 июля EA обещает показал кадры игрового процесса Battlefield 6, которые продемонстрируют многое из того, чего фанаты могут ожидать от игры.