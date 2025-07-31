Give me something to break! Представлен зрелищный геймплейный трейлер Battlefield 6 под нестареющий хит Limp Bizkit

Вечером 31 июля состоялась большая презентация Battlefield 6. Несмотря на утечки, раскрывшие трейлер, дату релиза, список карт и оружия, официальный показ всё же производит положительное впечатление — не в последнюю очередь благодаря хиту Limp Bizkit.
В первой части трейлера танки крушат городские улицы, а затем начинается воздушное сражение — зрелищное и напряжённое. Одной из главных фишек стала улучшенная разрушаемость окружения: теперь игроки могут буквально прокладывать себе путь сквозь стены и завалы, что открывает новые тактические возможности.
Фанатов особенно должно порадовать возвращение системы классов — каждый из четырёх обладает уникальным арсеналом и экипировкой. Также вернутся механики из Battlefield 5, например, перенос раненых.
События игры разворачиваются в 2027 году: мир расколот, НАТО разваливается, а на арену выходят ЧВК. Игроки окажутся в центре конфликта между остатками альянса и корпорацией Pax Armata.
Нас ждёт одиночная кампания и множество мультиплеерных режимов. Разработкой занимаются DICE, Criterion, Ripple Effect и EA Motive.
Лучшим мультпллером как был bf3 так им и остался
CGI ролик под 25 летний трек для ностальгирующих это не геймплей. Возвращение классов которые сами же убрали не фича а работа над ошибками. Улучшенная разрушаемость это снова 3 скриптовых здания на карте. Перетаскивание раненых бесполезная механика которую никто не использовал. Сеттинг про конфликт ЧВК банальнее не придумать. 4 студии пилят игру это значит производственный ад а не гарантия качества. Главной фишкой будет батлпасс и розовые скины.
Как Хомячки схавают, так и пойдут лепить банданы хелло китти и розовые перчатки
Согласен, сейчас какой-то тип запустил стрим и я вот не вижу ничего интересного, чем они собираются такой бешеный ценник оправдывать? Немного подтянули звук, навалили чутка разрушений, в остальном это всё та же Батла 2042... Касаемо перетаскивания раненых, не такая уж и бесполезная механика имхо. Судя по тому что я увидел используют её многие и часто. Ноо командная игра там не ощущается один фиг, как-то все вразнобой бегут и на своей волне на те точки...
не плохо но ничего охринительного я не увидел
куда деньги кидать куда?
удивительно что это Limp Bizkit, а не 17-летний зумерок-рэперок, звезда тик тока...
Ну за 6000 руб - точно не предзаказ. Зная, что могут облажаться, ждать отзывы и потом думать.
Так её же вроде так и не ввели в 5-й части?
Симпатичная аркадная пострелюшка.
то ли дело колда, да? насыщена реализмом
посмотрим когда будет бета, пока на стороже