Give me something to break! Представлен зрелищный геймплейный трейлер Battlefield 6 под нестареющий хит Limp Bizkit

Вечером 31 июля состоялась большая презентация Battlefield 6. Несмотря на утечки, раскрывшие трейлер, дату релиза, список карт и оружия, официальный показ всё же производит положительное впечатление — не в последнюю очередь благодаря хиту Limp Bizkit.

В первой части трейлера танки крушат городские улицы, а затем начинается воздушное сражение — зрелищное и напряжённое. Одной из главных фишек стала улучшенная разрушаемость окружения: теперь игроки могут буквально прокладывать себе путь сквозь стены и завалы, что открывает новые тактические возможности.

Фанатов особенно должно порадовать возвращение системы классов — каждый из четырёх обладает уникальным арсеналом и экипировкой. Также вернутся механики из Battlefield 5, например, перенос раненых.

События игры разворачиваются в 2027 году: мир расколот, НАТО разваливается, а на арену выходят ЧВК. Игроки окажутся в центре конфликта между остатками альянса и корпорацией Pax Armata.

Нас ждёт одиночная кампания и множество мультиплеерных режимов. Разработкой занимаются DICE, Criterion, Ripple Effect и EA Motive.