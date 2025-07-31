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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 227 оценок

Give me something to break! Представлен зрелищный геймплейный трейлер Battlefield 6 под нестареющий хит Limp Bizkit

butcher69 butcher69

Вечером 31 июля состоялась большая презентация Battlefield 6. Несмотря на утечки, раскрывшие трейлер, дату релиза, список карт и оружия, официальный показ всё же производит положительное впечатление — не в последнюю очередь благодаря хиту Limp Bizkit.

В первой части трейлера танки крушат городские улицы, а затем начинается воздушное сражение — зрелищное и напряжённое. Одной из главных фишек стала улучшенная разрушаемость окружения: теперь игроки могут буквально прокладывать себе путь сквозь стены и завалы, что открывает новые тактические возможности.

Фанатов особенно должно порадовать возвращение системы классов — каждый из четырёх обладает уникальным арсеналом и экипировкой. Также вернутся механики из Battlefield 5, например, перенос раненых.

События игры разворачиваются в 2027 году: мир расколот, НАТО разваливается, а на арену выходят ЧВК. Игроки окажутся в центре конфликта между остатками альянса и корпорацией Pax Armata.

Нас ждёт одиночная кампания и множество мультиплеерных режимов. Разработкой занимаются DICE, Criterion, Ripple Effect и EA Motive.

26
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
agula98

Лучшим мультпллером как был bf3 так им и остался

12
Gridon

CGI ролик под 25 летний трек для ностальгирующих это не геймплей. Возвращение классов которые сами же убрали не фича а работа над ошибками. Улучшенная разрушаемость это снова 3 скриптовых здания на карте. Перетаскивание раненых бесполезная механика которую никто не использовал. Сеттинг про конфликт ЧВК банальнее не придумать. 4 студии пилят игру это значит производственный ад а не гарантия качества. Главной фишкой будет батлпасс и розовые скины.

9
HellmaN69

Как Хомячки схавают, так и пойдут лепить банданы хелло китти и розовые перчатки

X_O_MAX_O_X

Согласен, сейчас какой-то тип запустил стрим и я вот не вижу ничего интересного, чем они собираются такой бешеный ценник оправдывать? Немного подтянули звук, навалили чутка разрушений, в остальном это всё та же Батла 2042... Касаемо перетаскивания раненых, не такая уж и бесполезная механика имхо. Судя по тому что я увидел используют её многие и часто. Ноо командная игра там не ощущается один фиг, как-то все вразнобой бегут и на своей волне на те точки...

WerGC

не плохо но ничего охринительного я не увидел

7
свидетель крайзиса

куда деньги кидать куда?

6
Summor Ner
3
Господин Никто

удивительно что это Limp Bizkit, а не 17-летний зумерок-рэперок, звезда тик тока...

3
West-Boss

Ну за 6000 руб - точно не предзаказ. Зная, что могут облажаться, ждать отзывы и потом думать.

3
Wondermaster
Также вернутся механики из Battlefield 5, например, перенос раненых.

Так её же вроде так и не ввели в 5-й части?

2
saiditsme

Симпатичная аркадная пострелюшка.

2
w_temptation

то ли дело колда, да? насыщена реализмом

madcommunist

посмотрим когда будет бета, пока на стороже

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