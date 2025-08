Grounded 2 и Battlefield 6 возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 29 июля по 5 августа 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Свежая неделя — свежий лидер в чарте продаж Steam. На этот раз первое место заняла Grounded 2, продолжение популярного кооперативного survival-хита от Obsidian. Игра стартовала с отличными продажами, сместив конкурентов и возглавив топ.

На втором месте расположился Battlefield 6 — при том, что игра ещё не вышла, она уже пользуется высоким спросом благодаря открытому предзаказу и показанным роликам. Покупатели активно вкладываются в новую часть легендарной серии шутеров. На этой неделе стартует открытая бета-версия и, вполне возможно, предзаказов станет больше. Или нет - узнаем на следующей неделе!

Третью строчку по-прежнему занимает Steam Deck, демонстрируя стабильный интерес к портативной платформе Valve.

Среди новичков чарта отметился Titan Quest II — продолжение культовой action/RPG. Неожиданно в десятку ворвалась и уютная Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game, вдохновлённая вселенной Толкина. Замыкает топ Cyberpunk 2077, который не теряет актуальности спустя годы после релиза.

Также в чарте продолжают держаться PEAK, Ready or Not, Dead by Daylight и Mage Arena. Steam, как всегда, предлагает широкий спектр жанров — от масштабных боевиков до камерных приключений.