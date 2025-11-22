Группа RUNE взломала Battlefield 6

Группа RUNE сообщила о взломе шутера Battlefield 6 от компании Electronic Arts. Игра уже появилась в сети.

В отличии от других своих игр, Electronic Arts решила не ставить защиту Denuvo на проект, однако игра была защищена CodeVirtualizer и кастомной защитой, с которыми RUNE удалось успешно справиться.

Действие Battlefield 6 происходит между 2027 и 2028 годами - cюжетная линия вращается вокруг конфликта между расколотым НАТО и частной военной компанией Pax Armata. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.