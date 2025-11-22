Группа RUNE взломала Battlefield 6

Группа RUNE сообщила о взломе шутера Battlefield 6 от компании Electronic Arts. Игра уже появилась в сети.
В отличии от других своих игр, Electronic Arts решила не ставить защиту Denuvo на проект, однако игра была защищена CodeVirtualizer и кастомной защитой, с которыми RUNE удалось успешно справиться.
Действие Battlefield 6 происходит между 2027 и 2028 годами - cюжетная линия вращается вокруг конфликта между расколотым НАТО и частной военной компанией Pax Armata. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
без тут уже без шуток
я не успеваю играть и в список вносить
о наплыв обиженок.
О клёво,как каллофдути допройду три части с летнего взлома потом это.Прям радуют)
вахтовикам норм,пока работа мутится игра качается,с вахты приедут и норм,плюс пару дней отоспятся пока распакуется игра.
вот молодцы,ждем руссификатор
Интересно, энтузиасты замутять русификатор???
Ничего себе. Но вероятно взломали сюжетную кампанию, не более того. Вот только русификатора нет, да и сюжетную кампанию не фиксили, по крайней мере я патчей на сюжетную кампанию не видел. Если так, то в сюжете остались баги, недоработки и всё то, что было на релизе. Если так, то играть в сюжет я не хочу даже за бесплатно, и даже если появится русификатор.
говорят что одиночка захейчена несправедливо, играть стоит, ну как минимум заценить стоит ( тем более за бесплатно )
Я бы сказал недохейчена. Это не одиночка, а какой-то позор.
Такой каловый сюжет и за бесплатно не нужен, поберегите свое драгоценное время, лучше в доме уберитесь, чем сюжет играть.
Дааа... Ну и хорошо, пусть больше народа поиграют и посмотрят что продают по цене 70 долларов )))
ПЫСЫ: да, я покупал игру и ну такое себе, 7к не стоит совершенно.
ура