Игрок создал легендарную карту Shipment из Call of Duty используя Battlefield 6 Portal

У предстоящей игры Call of Duty Black Ops 7 наконец-то появилась серьезная конкуренция после десятилетнего периода, когда Activision не рисковала с этой интеллектуальной собственностью. Battlefield 6 оказал значительное влияние на количество бета-тестов. Теперь игроки используют функцию Portal в BF6, чтобы состязаться с Call of Duty.

Игроки Battlefield 6 уже применяют инструмент Portal для создания иммерсивных карт, в том числе и ностальгических карт Call of Duty в этом шутере от первого лица. Один из пользователей уже создал культовую карту Shipment, которая будет доступна после выхода Battlefield 6, запланированного на сегодня.

Хотя это достижение подчеркивает возможности Battlefield 6 Portal, оно также может побудить многих игроков Call of Duty перейти в эту игру вместо Black Ops 7 благодаря наличию знаковых карт.

Карта Call of Duty Shipment будет доступна в Battlefield 6 с момента запуска. Пользователь Matavatar создает точное изображение карты Shipment в Battlefield 6, и фанаты восприняли это с восторгом. Это вызвало шквал запросов на создание других популярных карт Call of Duty.

Кроме того, Matavatar уже планирует создать множество других культовых карт, таких как Nuketown, Rust, Firing Range и другие. Появление этих любимых фанатами карт — лишь вопрос времени.

Стоит отметить, что эта карта была создана всего через несколько часов после появления функции создания пользовательского контента в Portal, что демонстрирует простоту ее использования. Можно ожидать появления множества карт из различных игровых серий в Battlefield 6.

Battlefield 6 Portal — это захватывающий конструктор карт, который был доступен еще до выхода игры. Пока неизвестно, как именно Activision отреагирует на создание и запуск карт Call of Duty в Battlefield 6, так как это может напрямую повлиять на продажи Black Ops 7 после ее предстоящего релиза.

Battlefield 6 получила положительную оценку в 83 балла на Metacritic, а множество рецензий критиков хвалят игру за возвращение к истокам.