Игрок в Battlefield 6 засудил EA за несправедливый бан аккаунта - и выиграл дело!

Обычно блокировка в играх означает, что пользователь нарушил пользовательское соглашение — проще говоря, читерил, использовал хаки, бустил аккаунт и всё в таком духе. Однако бывают редкие исключения, когда геймеры попадают под бан по ошибке или по самым нелепым причинам.

Один из таких случаев произошел с игроком в Battlefield 6, который решил оспорить блокировку не через службу поддержки EA или DICE, а напрямую в суде. И победил! Да, это реальная история, которая может подарить надежду другим игрокам, несправедливо обвиненным и забаненным в онлайн-играх.

Геймер вернул аккаунт через суд

Примерно три месяца назад пользователь Reddit под ником Rychadv поделился в сообществе Battlefield своей бедой: его аккаунт навсегда заблокировали, хотя он понятия не имел, за что. По словам игрока: «Я просто запустил игру, и меня встретило уведомление о бане. Я не писал ничего оскорбительного в чате, не использовал читы, уязвимости или что-либо еще, что давало бы мне нечестное преимущество над другими»

Он добавил: «Я подал апелляцию, но мне вообще ничего не объяснили — прислали в ответ просто многоточие. Больше всего обижает то, что я не сделал ничего плохого, но всё равно вынужден проходить через этот ад».

И вот, спустя три месяца, тот же пользователь сообщил, что довел дело до суда и судья встал на его сторону! По поводу своего бана игрок лаконично отметил: «Никаких обоснований. Никаких доказательств. Ничего. Вообще ничего».

Прежде чем другие забаненные игроки побегут искать адвокатов, стоит сделать важную оговорку: это судебное решение было вынесено в Бразилии и на основании местных законов. Вот выдержка из официального постановления суда:

Учитывая вышеизложенное, я частично удовлетворяю первоначальные требования по данному иску... и выношу частичное решение в пользу истца, постановляю: а) обязать ответчика EA SWISS SÀRL на постоянной основе обеспечить полный и беспрепятственный доступ истца RYCH к видеоигре Battlefield 6 и учетной записи с идентификатором EA ID ‘TheRealRych’ со всеми приобретенными лицензиями, прогрессом и контентом. Примененные санкции в виде бана от 28.07.2026 и 30.08.2026 признать недействительными. При этом пользователь обязан соблюдать действующие правила контракта, а издатель сохраняет право накладывать санкции в случае должным образом доказанных нарушений в будущем...

Насколько известно, это чистая правда, хотя в тексте не упоминается, получил ли истец какую-либо денежную компенсацию за потраченные нервы. Не забывайте, что в каждой стране свое законодательство, поэтому не стоит думать, что суды в других странах так же легко встанут на вашу сторону. И, конечно, перед обращением в суд нужно быть железно уверенным в том, что вы действительно не делали ничего противозаконного.