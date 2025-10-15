Игроки Battlefield 6 используют лестницы, чтобы совершать странные пируэты по картам - EA обещает исправить баг

Игроки Battlefield 6 нашли способ летать по картам, используя переносные лестницы, и это уже стало самой обсуждаемой проблемой баланса. Суть эксплойта проста, но эффект впечатляет: класс «Штурмовик» устанавливает лестницы у стен, поднимается по ним и, отворачиваясь, совершает прыжки на 12–15 метров. В результате персонажи словно получают реактивный ранец, игнорируя все ограничения на передвижение, введённые EA после обратной связи по бета-версии.

Видеоролики с этим глюком активно распространяются в социальных сетях. Для зрителей это выглядит эффектно, но для игроков, честно сражающихся на карте, это превращается в серьёзную проблему: уязвимость нарушает баланс, лишая смысла ограничения движения и стратегические элементы, внедрённые разработчиками.

К счастью, EA уже отреагировала. Ведущий продюсер Battlefield Дэвид Сирланд прокомментировал ситуацию, заявив: «Мы исправим это». Пока неясно, сколько времени займёт исправление, учитывая, что патчей после запуска игры пока не было. Однако публичное признание проблемы и обещание исправления вселяют надежду, что баг с «летающими лестницами» скоро станет лишь интересным воспоминанием для сообщества Battlefield 6.

Пока же игроки продолжают экспериментировать с багом, а фанаты наблюдают за рекордными прыжками и обсуждают, насколько сильно это влияет на честность боевых сражений. Но одно ясно: EA держит ситуацию под контролем и готова вернуть баланс на карты Battlefield 6.