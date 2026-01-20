Игроки Battlefield 6 получили компенсацию за сбой в работе новогоднего ивента

В конце ушедшего года в игре запустили бонусный боевой пропуск. Одно из испытаний оказалось нерабочим — те, кто выполнил его сразу после выхода, лишились возможности получить все полагающиеся предметы. Создатели игры тогда прислушались к критике и пообещали исправить ситуацию.

Через несколько недель игрокам пришло сообщение на внутриигровую почту от команды Battlefield 6. Разработчики решили автоматически выдать им все предметы из бонусного пути BF Pro.

К сообщению были присоединены недополученные ранее награды — для их получения требуется нажать соответствующую кнопку, после чего элементы появятся в инвентаре. В их числе — скин «Objective Ace»