Игроки Battlefield 6 возмущены: EA снизила количество стартовых тикетов на всех картах в режиме "Захват"

Недавнее обновление Battlefield 6 вызвало бурю среди сообщества. EA снизила количество стартовых тикетов на всех картах в режиме «Захват» с целью «ускорить матчи и сделать их более естественными», сообщил официальный Twitter-аккаунт Battlefield Comms. Ранее многие раунды заканчивались по истечении времени, а не когда у одной из команд заканчивались тикеты.
Количество тикетов определяет темп матчей: как только у команды заканчиваются тикеты, победа переходит к противнику. Сокращение их числа делает игру быстрее, но при этом рушит стратегическую глубину.
На Reddit тысячи пользователей активно обсуждают обновление. «Battlefield никогда не был игрой с короткими, нервными матчами, где нужно бегать и умирать. Это крупномасштабная война, стратегия, флангирование, координация транспорта», — пишет slibeepho, чей пост набрал более 4 тыс. лайков. Игрок добавляет: «Теперь с 700 тикетами матч будет казаться законченным едва начавшись. Вы тратите пять минут на занятие позиции, возможно, захват транспорта, продвижение к точке — и бум, матч закончен. Если бы я хотел десятиминутного хаоса без командной работы и тактики, я бы пошёл играть в COD».
Другой пользователь, Professional-Car4398, подчёркивает, что «игра и так короче по сравнению с предыдущими Battlefield». А пользователь Siden-the-Paladin составил список требований к EA и Battlefield Studios, в котором первым пунктом было «не уменьшать количество тикетов», призывая разработчиков «перестать уничтожать идентичность Battlefield». Пост получил 18 тыс. лайков.
Проблема особенно остро ощущается на больших картах режима «Захват». Игроки отмечают, что сокращение тикетов убивает возможность планировать стратегические манёвры и использовать транспортные средства, превращая масштабные сражения в короткий хаос.
EA пообещала отслеживать отзывы и данные, чтобы «ход каждого матча выглядел правильно», однако пока что сообщество остаётся крайне недовольным. Сокращение тикетов затрагивает суть Battlefield, разрушая уникальный баланс между масштабом, тактикой и динамикой, который отличал серию на протяжении многих лет.
Игроки надеются, что разработчики пересмотрят решение, иначе Battlefield 6 рискует потерять часть своей аудитории, привыкшей к крупномасштабным, стратегически насыщенным сражениям, а не быстрым хаотичным матчам.
Когда в BF3 на Метро 2100 тикетов и ты понимаешь,что к концу матча ты уже выйдешь на пенсию;)
Современной аудитории нужны короткие и динамичные матчи и EA это прекрасно понимают, но скуфам которым уже в гроб пора надо что бы матч шел 5 часов и они могли просто сидеть в кустах и ждать когда кто-то с конца карты пробежит, так что EA все правильно делает а скуфяр слушать не надо
что за идиотская привычка вешать ярлыки? Темп игры у каждого разный, он ни хрена не зависит от возраста человека
Завоевание это что? Захват? Ни разу за 40 часов время не кончилось, я бы наоборот тикетов прибавил.
Новость как раз о том и есть, что в патче количество тикетов уменьшили, хотя их не так чтобы слишком много было.
Рашьше был конквест большой и малый(стандартный) допустим на 500 и 750. Что так мне сделать?))
Даже не заметил, что их уменьшили, матчи как были очень долгими, так и остались.
А это точно про хаотичную батлу с по-броуновски бегающими игроками? Или он где-то нашел команду в 32 сыгранных человека?
Я от этой чепухи тоже в угар впадаю. Какая то координация... О боги. Люди катают в соло или в лучшем случае с 3 кентами. Все остальные тебе не подвластны и ты никогда не угадаешь что будут делать другие игроки. Да медики даже порой по твоему раненому телу пробегают не обращая внимания. Координаторы
ну у меня друзья рубают толпой, по 7-10 человек
карты маленькие. игры быстрые.то что ждали игроки от бф 😂 // Maxim Maisak