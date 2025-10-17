Игроки Battlefield 6 возмущены: EA снизила количество стартовых тикетов на всех картах в режиме "Захват"

Недавнее обновление Battlefield 6 вызвало бурю среди сообщества. EA снизила количество стартовых тикетов на всех картах в режиме «Захват» с целью «ускорить матчи и сделать их более естественными», сообщил официальный Twitter-аккаунт Battlefield Comms. Ранее многие раунды заканчивались по истечении времени, а не когда у одной из команд заканчивались тикеты.

Количество тикетов определяет темп матчей: как только у команды заканчиваются тикеты, победа переходит к противнику. Сокращение их числа делает игру быстрее, но при этом рушит стратегическую глубину.

На Reddit тысячи пользователей активно обсуждают обновление. «Battlefield никогда не был игрой с короткими, нервными матчами, где нужно бегать и умирать. Это крупномасштабная война, стратегия, флангирование, координация транспорта», — пишет slibeepho, чей пост набрал более 4 тыс. лайков. Игрок добавляет: «Теперь с 700 тикетами матч будет казаться законченным едва начавшись. Вы тратите пять минут на занятие позиции, возможно, захват транспорта, продвижение к точке — и бум, матч закончен. Если бы я хотел десятиминутного хаоса без командной работы и тактики, я бы пошёл играть в COD».

Другой пользователь, Professional-Car4398, подчёркивает, что «игра и так короче по сравнению с предыдущими Battlefield». А пользователь Siden-the-Paladin составил список требований к EA и Battlefield Studios, в котором первым пунктом было «не уменьшать количество тикетов», призывая разработчиков «перестать уничтожать идентичность Battlefield». Пост получил 18 тыс. лайков.

Проблема особенно остро ощущается на больших картах режима «Захват». Игроки отмечают, что сокращение тикетов убивает возможность планировать стратегические манёвры и использовать транспортные средства, превращая масштабные сражения в короткий хаос.

EA пообещала отслеживать отзывы и данные, чтобы «ход каждого матча выглядел правильно», однако пока что сообщество остаётся крайне недовольным. Сокращение тикетов затрагивает суть Battlefield, разрушая уникальный баланс между масштабом, тактикой и динамикой, который отличал серию на протяжении многих лет.

Игроки надеются, что разработчики пересмотрят решение, иначе Battlefield 6 рискует потерять часть своей аудитории, привыкшей к крупномасштабным, стратегически насыщенным сражениям, а не быстрым хаотичным матчам.