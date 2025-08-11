Игроки нашли неожиданный способ запустить бета-версию Battlefield 6 без включения функции Secure Boot. Всё, что нужно, — во время проверки античита на несколько секунд отключить интернет, а затем снова подключить его.
Однако есть важное «но»: разработчики могут расценить подобный трюк как попытку обхода защиты и заблокировать аккаунт. Поэтому применять его стоит только на свой страх и риск.
Для тех, кто предпочитает действовать по правилам, авторы рекомендуют воспользоваться официальной инструкцией по включению Secure Boot в BIOS.
Ранее DICE сообщала, что с начала тестов предотвратила свыше 330 тысяч попыток запустить запрещённое ПО, но полностью избавиться от читеров пока не удалось.
Battlefield 6 выходит 10 октября. Первый этап открытого бета-тестирования продлится до 10 августа, а второй — с 14 по 17 августа.
Включить secure boot это дело двух минут, щёлкнуть мышкой пару раз. Все кто стонут по этому поводу просто смешарики.
Ага. Особенно на не самых новых материнках, где помимо нажатия одной кнопки надо проверить подходит ли твой диск, если не подходит сменить его формат, снести все что на нем было, и после этого может быть ты сможешь включить эту бесполезную фигню.
Биос тыкать мышкой! На костер еретика!
Проблемы индейцев )
А почему мне ничего не надо было в биосе включать? Я вообще ничего не делал, скачал игру в стиме, запустил и все работает. Или может такое быть что Secure boot включен по умолчанию?
Да, в "свежих" версиях биоса он включён по умолчанию под предлогом стандарта безопасности.
Надеюсь с сюжеткой не подкачают. А мультиплеер надоел за пару часов....