ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 405 оценок

Игроки нашли неожиданный способ запустить бета-версию Battlefield 6 без включения функции Secure Boot

butcher69 butcher69

Игроки нашли неожиданный способ запустить бета-версию Battlefield 6 без включения функции Secure Boot. Всё, что нужно, — во время проверки античита на несколько секунд отключить интернет, а затем снова подключить его.

Однако есть важное «но»: разработчики могут расценить подобный трюк как попытку обхода защиты и заблокировать аккаунт. Поэтому применять его стоит только на свой страх и риск.

Для тех, кто предпочитает действовать по правилам, авторы рекомендуют воспользоваться официальной инструкцией по включению Secure Boot в BIOS.

Полное руководство по открытой бете Battlefield 6: где скачать, сроки проведения и решения известных проблем

Ранее DICE сообщала, что с начала тестов предотвратила свыше 330 тысяч попыток запустить запрещённое ПО, но полностью избавиться от читеров пока не удалось.

Secure Boot не панацея, но помогает: авторы Battlefield 6 остановили сотни тысяч попыток читерства

Battlefield 6 выходит 10 октября. Первый этап открытого бета-тестирования продлится до 10 августа, а второй — с 14 по 17 августа.

8
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
nasmeshnick1

Жалко они не нашли способ как закрыть эту помойку и что бы она никогда на свет не вышла

9
Wing42
Жалко они не нашли способ как закрыть эту помойку

Это ты про свой рот? :D

6
nasmeshnick1 Wing42

О опять терпила которая про€бала ментально в прошлый раз, что на это раз высрешь?:) давай я жду что нибудь новенькое а стрелки метать в 2025 это очень смешно ,клоун коммент 🤣🤣🤣

8
Wing42 nasmeshnick1

Как же тебя корёжит, как же тебя трясёт)
А ты чего в той теме все свои комменты поудалял? Зассал что-ли?

1
J a r v i s

Включить secure boot это дело двух минут, щёлкнуть мышкой пару раз. Все кто стонут по этому поводу просто смешарики.

3
Джин Мори

Ага. Особенно на не самых новых материнках, где помимо нажатия одной кнопки надо проверить подходит ли твой диск, если не подходит сменить его формат, снести все что на нем было, и после этого может быть ты сможешь включить эту бесполезную фигню.

DezkQ

Биос тыкать мышкой! На костер еретика!

2
DezkQ Джин Мори

Проблемы индейцев )

borsic

Давайте распростроняйте инфу чтобы читеров больше было.

2
nasmeshnick1

Ты реально думаешь что Данный сайт влияет на количество читеров ? Ты сам в это Веришь хотя бы ?)

3
kedmaker

ок)

1
borsic nasmeshnick1

Отсюда в другой сайт, отуда в третий так и нарастает.

Константин335

А почему мне ничего не надо было в биосе включать? Я вообще ничего не делал, скачал игру в стиме, запустил и все работает. Или может такое быть что Secure boot включен по умолчанию?

1
Wing42

Да, в "свежих" версиях биоса он включён по умолчанию под предлогом стандарта безопасности.

1
Евгений Луговой

Надеюсь с сюжеткой не подкачают. А мультиплеер надоел за пару часов....

1