Игроки нашли неожиданный способ запустить бета-версию Battlefield 6 без включения функции Secure Boot. Всё, что нужно, — во время проверки античита на несколько секунд отключить интернет, а затем снова подключить его.

Однако есть важное «но»: разработчики могут расценить подобный трюк как попытку обхода защиты и заблокировать аккаунт. Поэтому применять его стоит только на свой страх и риск.

Для тех, кто предпочитает действовать по правилам, авторы рекомендуют воспользоваться официальной инструкцией по включению Secure Boot в BIOS.

Ранее DICE сообщала, что с начала тестов предотвратила свыше 330 тысяч попыток запустить запрещённое ПО, но полностью избавиться от читеров пока не удалось.

Battlefield 6 выходит 10 октября. Первый этап открытого бета-тестирования продлится до 10 августа, а второй — с 14 по 17 августа.