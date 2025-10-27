Игроки обнаружили, что огонь на подавление в Battlefield 6 блокирует лечение врагов

В Battlefield 6 представлена обновлённая система подавления, которая полностью меняет подход к сражениям. Теперь точные выстрелы — не единственный путь к победе. Даже стреляя рядом с противником, можно лишить его возможности восстанавливать здоровье и тем самым обеспечить себе решающее преимущество.

Если в прошлых частях серии эффект подавления снижал меткость врага, то теперь он блокирует регенерацию здоровья. Механика работает просто: когда выстрелы пролетают достаточно близко к врагу, таймер восстановления здоровья сбрасывается, и бойцу приходится снова ждать 5 секунд, прежде чем начнётся исцеление. Это значит, что под плотным огнём противник не сможет восстановиться вообще — даже если успел укрыться за стеной.

Стандартная регенерация в Battlefield 6 запускается через 5 секунд после получения урона и восстанавливает 10 очков здоровья в секунду. Однако при постоянном подавлении этот процесс не начинается, пока по игроку продолжают стрелять. Исключение составляет класс поддержки — его медицинские сумки активируют мгновенное лечение, обходя эффект подавления.

Такая система делает скоординированный огонь и взаимодействие между отрядами ещё важнее. Даже лёгкий пулемёт или пистолет-пулемёт способен «зажать» врага, не давая ему оправиться после ранения. Новая механика превращает подавление в стратегический инструмент, позволяющий контролировать поле боя и удерживать инициативу.

Battlefield 6 продолжает экспериментировать с динамикой сражений, и обновлённое подавление — ещё одно доказательство того, что серия стремится вернуть глубину и тактическое разнообразие в многопользовательские баталии.