Игроки в Battlefield 6 раскритиковали новый патч и усомнились в компетентности разработчиков

Свежее обновление для шутера Battlefield 6, выпущенное студией EA DICE, вызвало бурную негативную реакцию в сообществе. Патч был призван исправить ошибки и скорректировать баланс, однако вместо улучшения игрового опыта он стал поводом для массового недовольства фанатов.

Наиболее активные обсуждения развернулись на платформе Reddit, где пользователи задаются вопросом, играют ли сами разработчики в свою игру. Основная претензия заключается в том, что вносимые изменения идут вразрез с ожиданиями аудитории. В частности, геймеры критикуют новые правки баланса, которые значительно усложнили геймплей на технике, в то время как критические баги остаются без внимания.

Техническое состояние проекта после обновления также вызывает вопросы. Игроки сообщают о проблемах с исчезающим курсором на экране возрождения, плохой регистрации попаданий и серьезных неполадках со звуком, из-за которых не слышно приближающуюся технику или шаги врагов. Кроме того, многие отмечают, что средства противовоздушной обороны стали неоправданно мощными.

Масла в огонь подливает и расстановка приоритетов студии. Геймеры возмущены тем, что разработчики фокусируются на добавлении косметических предметов во внутриигровой магазин, игнорируя ошибки, существующие с момента релиза. Один из пользователей в комментариях отметил, что авторы пропали на 2 месяца, а затем выпустили обновление, которое не исправляет даже базовые проблемы. Другие фанаты жалуются, что каждый апдейт ломает игру новыми способами, вместо того чтобы чинить ее.

На фоне этих событий рейтинг Battlefield 6 среди игроков начал стремительно падать. Если на старте продаж в октябре 2025 года проект был встречен с энтузиазмом, то сейчас настроение сообщества сменилось на скептическое. Фанаты надеются, что текущий спад качества поддержки связан с прошедшими праздниками и в будущем EA DICE сможет вернуть доверие аудитории.