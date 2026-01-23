Игроки в Battlefield 6 раскритиковали новый патч и усомнились в компетентности разработчиков

Свежее обновление для шутера Battlefield 6, выпущенное студией EA DICE, вызвало бурную негативную реакцию в сообществе. Патч был призван исправить ошибки и скорректировать баланс, однако вместо улучшения игрового опыта он стал поводом для массового недовольства фанатов.
Наиболее активные обсуждения развернулись на платформе Reddit, где пользователи задаются вопросом, играют ли сами разработчики в свою игру. Основная претензия заключается в том, что вносимые изменения идут вразрез с ожиданиями аудитории. В частности, геймеры критикуют новые правки баланса, которые значительно усложнили геймплей на технике, в то время как критические баги остаются без внимания.
Техническое состояние проекта после обновления также вызывает вопросы. Игроки сообщают о проблемах с исчезающим курсором на экране возрождения, плохой регистрации попаданий и серьезных неполадках со звуком, из-за которых не слышно приближающуюся технику или шаги врагов. Кроме того, многие отмечают, что средства противовоздушной обороны стали неоправданно мощными.
Масла в огонь подливает и расстановка приоритетов студии. Геймеры возмущены тем, что разработчики фокусируются на добавлении косметических предметов во внутриигровой магазин, игнорируя ошибки, существующие с момента релиза. Один из пользователей в комментариях отметил, что авторы пропали на 2 месяца, а затем выпустили обновление, которое не исправляет даже базовые проблемы. Другие фанаты жалуются, что каждый апдейт ломает игру новыми способами, вместо того чтобы чинить ее.
На фоне этих событий рейтинг Battlefield 6 среди игроков начал стремительно падать. Если на старте продаж в октябре 2025 года проект был встречен с энтузиазмом, то сейчас настроение сообщества сменилось на скептическое. Фанаты надеются, что текущий спад качества поддержки связан с прошедшими праздниками и в будущем EA DICE сможет вернуть доверие аудитории.
Они начали подозревать что-то.)))
как там мультик батлы шестой поживает?)))
хочется ыкспердное мнение из первых, эхэм, рук от фаната серии получить
Нормально поживает.
пишут что-то что вроде новый патч так себе.. Не знаю. не играл.
думал может ворваться, но как-то без деталей из первых уст не очень хочется.
Вчера играл после обновы, на вертах, джетах и танках. Все тоже самое, техника хуже играться не стала, стрельба из оружия не поменялась в худшую сторону точно, ну или у меня все было ОК.
Мне кажется они просто переборщили с тем, насколько сильно учитывать мнение сообщества. Я к тому, что не все хотят одно и то же, и в итоге игра получает то хорошую обнову, то не очень. Им надо бы лучше фильтровать пожелания игроков и тогда игра не утонет в куче плохого контента и изменений.
Дайс как раз не учитывает мнения сообщества, делает ровно противоположное того чего оно хочет. Куча неправленых багов со времен релиза в обмен на сезон с убогими картами, новогодний ивент с идиотской механикой обморожения, два месяца молчания и переносом нового сезона, 2042 ничему не научил.
Ну и ладно.
хорошо что меня только сюжетка интересовала