Игроки выбрали лучшую карту Battlefield 6 в открытой бете - у каждой из топа есть свои сильные стороны

Открытое бета-тестирование Battlefield 6 завершилось, и теперь у сообщества появилась возможность подвести первые итоги. Одним из главных вопросов стало: какая карта запомнилась игрокам больше всего?

По данным опроса, проведённого Battlefield Bulletin, безоговорочным лидером стала карта Siege of Cairo — за неё проголосовало почти половина участников (47%). Второе место досталось Liberation Peak (27%), третьей оказалась Empire State (16%), а замкнула список Iberian Offensive, получив лишь 11% голосов.

В голосовании поучаствовало около 10 тысяч человек — капля в море по сравнению с более чем 500 тысячами игроков, опробовавших бету. Тем не менее, результаты позволяют оценить настроение части аудитории.

Стоит учитывать, что подобные рейтинги субъективны: многие игроки отмечают, что у каждой карты есть свои сильные стороны.