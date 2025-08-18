Игроки выбрали лучшую карту Battlefield 6 в открытой бете - у каждой из топа есть свои сильные стороны

Открытое бета-тестирование Battlefield 6 завершилось, и теперь у сообщества появилась возможность подвести первые итоги. Одним из главных вопросов стало: какая карта запомнилась игрокам больше всего?
По данным опроса, проведённого Battlefield Bulletin, безоговорочным лидером стала карта Siege of Cairo — за неё проголосовало почти половина участников (47%). Второе место досталось Liberation Peak (27%), третьей оказалась Empire State (16%), а замкнула список Iberian Offensive, получив лишь 11% голосов.
В голосовании поучаствовало около 10 тысяч человек — капля в море по сравнению с более чем 500 тысячами игроков, опробовавших бету. Тем не менее, результаты позволяют оценить настроение части аудитории.
Стоит учитывать, что подобные рейтинги субъективны: многие игроки отмечают, что у каждой карты есть свои сильные стороны.
А я так и не смог поиграть из за секурити буста, в биосе просто нет такой функции🤦♂️ // Евгений Мотырев
я так понял если такого нет, то либо ты не нашел, либо это старая материнка какая то. да и вообще гайды были как обойти это. к примеру когда запускаешь игру, отключаешь инет, а на моменте заставки или когда в меню зашел, то включаешь. че то такое.
Не переживай, если у тебя нет секурити бута, то твоя допотопная консервная банка даже на минималках и 5 ФПС не выдала бы
Порой Secure Boot найти проблемно. Он бывает хорошо так в разделе Boot запрятан
Мне и трем корешам больше liberation peak зашел
В которой долбачи на крышу тырились постоянно-сповпадение
Я видел видосы,баги с джипом или с метнувшей башни танка на крышу залетали
Ну мне пик больше понравился,хотел по больше увидеть масштабных карт,но увы