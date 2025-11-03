Игроки выяснили, что карты в Battlefield 6 одни из самых маленьких в серии

Пользователь Reddit сравнил карты в Battlefield 6 с локациями из предыдущих частей серии. Он обнаружил, что в новинке они стали меньше.

В Battlefield 6 нет карт площадью более 0,5 квадратных километров. Для сравнения: в Battlefield 4 есть локация Paracel Storm, которая вдвое больше, а в Battlefield 3 одна из карт занимает 2 квадратных километра.

Сравнение карт в серии Battlefield

До релиза Battlefield 6, когда в сеть слили карты шутера, игроки переживали, что локации крайне тесные и больше напоминают карты из Call of Duty, чем из Battlefield. Тогда разработчики отметили, что в новинке будут масштабные локации. Но, как оказалось, карты не такие большие, как в предыдущих частях.

Battlefield 6 вышла 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. 28 октября стала доступна бесплатная королевская битва REDSEC.