Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 1 031 оценка

Игроки выяснили, что карты в Battlefield 6 одни из самых маленьких в серии

Simple Jack Simple Jack

Пользователь Reddit сравнил карты в Battlefield 6 с локациями из предыдущих частей серии. Он обнаружил, что в новинке они стали меньше.

В Battlefield 6 нет карт площадью более 0,5 квадратных километров. Для сравнения: в Battlefield 4 есть локация Paracel Storm, которая вдвое больше, а в Battlefield 3 одна из карт занимает 2 квадратных километра.

Сравнение карт в серии Battlefield

До релиза Battlefield 6, когда в сеть слили карты шутера, игроки переживали, что локации крайне тесные и больше напоминают карты из Call of Duty, чем из Battlefield. Тогда разработчики отметили, что в новинке будут масштабные локации. Но, как оказалось, карты не такие большие, как в предыдущих частях.

Battlefield 6 вышла 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. 28 октября стала доступна бесплатная королевская битва REDSEC.

Источник  
Комментарии:  7
Wing42
В Battlefield 6 нет карт площадью более 0,5 квадратных километров. Для сравнения: в Battlefield 4 есть локация Paracel Storm, которая вдвое больше

Шторм на Параселах преимущественно морская карта с небольшими островками для сухопутной движухи. Уместнее было бы сравнить с Дорогой Голмуд, но мне то это откуда знать, я ж на Реддите не сижу.

А так, походу, игроки соскучились по полям полей из релизной 2042, где тебе надо минуты две а то и три уныло тошнить куда-то в сторону геймплея. Вот уж без чего, а без лишней езды и беготни игра стала только лучше. Это не какая-нибудь симулятивная игра по типу Армы или Сквада, где езда на транспорте по огромным картам является частью общей логистики и стратегии командиров.

Footmob

Помню, когда вышла Battlefield 2042, тогда только ленивый ее не пнул за то, что "огромные карты, на которых нечего делать, приходится долго бежать до соперника". Карты уменьшили, сделав так, что ты сразу врываешься в бой, а люди все равно недовольны...

свидетель крайзиса

это игра должна называтся кол оф дути а не бетелфилд маленькие карты нехрена не видно полный хаос

сплошной рандом и мясо не какой тактике нет

askazanov

Ни чего удивительного, ведь замысел другой совершенно, всё в духе Колды ! )))))

VIGITAL ART

Зампелле лучше знать, какие должны быть карты. Значит так лучше 😎

Vad Pvn

Какбудто и так было не видна, все фанаты или хотяб играет со 2 части поняли сразу что создатель КАЛды карты делал...

Vitykin

Ну давайте как в прошлой игре... ах да...