Инсайд: новая часть шутера Battlefield находится на ранней стадии разработки - релиз не раньше 2028 года

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что издательство Electronic Arts и студия DICE уже запустили в производство следующую номерную часть серии Battlefield. Проект находится на этапе раннего препродакшна, а его полноценный релиз состоится еще нескоро — по самым оптимистичным прогнозам, премьеру не стоит ждать раньше конца 2028 года.

Информация о разработке следующей главы серии Battlefield появилась на фоне сложной реструктуризации EA с закрытием студией и отменой ряда проектов. Тем не менее, работа над шутером будет идти параллельно с Star Wars: Battlefront 3.

Battlefield 6 на старте игра показала себя отлично - проект продемонстрировал куда более высокую стабильность, чем предыдущие релизы студии, привлек миллионы игроков и сумел составить прямую конкуренцию своему главному историческому сопернику в лице Call of Duty. Однако удержать триумф на дистанции разработчикам не удалось. К настоящему моменту шутер растерял огромную часть стартовой аудитории, а последний сезон и вовсе спровоцировал серьезный кризис доверия в сообществе. Фанаты раскритиковали авторов из-за скинов, разрушающих милитари-стилистику, сомнительных экспериментов с внедрением генеративного ИИ в создание ассетов, а также из-за нарастающих проблем с сетевым кодом и балансом карт.

По данным инсайдеров, несмотря на старт работы над новой частью, EA не намерена досрочно хоронить Battlefield 6. Поддержка текущего шутера в рамках сезонной модели продолжится как минимум до 2028 года по аналогии с Battlefield 2042, когда игру развивали вплоть до готовности следующего релиза.

Сама Electronic Arts пока не выступала с официальными анонсами относительно будущего франшизы, однако источники сходятся во мнении, что издатель намерен выделить команде максимальное время на полировку концепта, чтобы вернуть серии пошатнувшуюся репутацию.