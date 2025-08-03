Инсайдер: В Battlefield 6 появится "приоритетный кроссплей", что сведет к минимуму объединение игроков на ПК и консолях

На следующей неделе стартует открытая бета Battlefield 6, а благодаря трейлерам, различным презентациям, утечкам и слухам, фабрика по производству материала вокруг игры очень активна. Сегодня у игроков накопилось множество вопросов, и одна из тем, которая занимает большинство обсуждений, связана с кроссплеем Battlefield 6. Народ, играющий на консолях, хочет знать, будут ли они в «безопасности» от ПК.

Как сообщается в недавнем отчете, Electronic Arts старается устроить так, чтобы консольные игроки встречались с ПК-игроками только в крайнем случае, когда нужно заполнить пустоты в лобби. Функция матчмейкинга в BF6 будет искать в первую очередь игроков с вашей платформы, и только потом искать за ее пределами.

По словам EA, они работают над тем, чтобы консольные игроки подбирались к другим консольным игрокам - и будут подключать ПК-игроков только в том случае, если возникнет необходимость заполнить лобби.

Как это будет выглядеть на практике:

Играете на PlayStation 5 - в первую очередь подбираются игроки с PlayStation5

Играете на Xbox Series - подбираются игроки с Xbox Series

Играете на ПК - подбираются игроки из Steam, Epic Games Store и EA App.

Если игра не может найти игроков для соответствующей платформы, то включается кроссплей. Кроссплей также можно настроить по своему вкусу - от полного отключения до ограничения игры определенными платформами.

Это может оказаться очень большой победой для консольщиков, особенно для тех, кто убежден, что ПК-геймеры «чаще» жульничают в таких играх, как BF6. Сама по себе опция «включить» или «выключить» кроссплей достаточно удобна, но сделать так, чтобы она еще и стала полезной для беспокойных консольных игроков, - просто отличный ход.

Еще один пример того, как Electronic Arts заботится о сообществе Battlefield.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PC (Steam, Epic Games Store и EA App), PS5 и Xbox Series X/S.