Инсайдер: В Battlefield 6 появится "приоритетный кроссплей", что сведет к минимуму объединение игроков на ПК и консолях

На следующей неделе стартует открытая бета Battlefield 6, а благодаря трейлерам, различным презентациям, утечкам и слухам, фабрика по производству материала вокруг игры очень активна. Сегодня у игроков накопилось множество вопросов, и одна из тем, которая занимает большинство обсуждений, связана с кроссплеем Battlefield 6. Народ, играющий на консолях, хочет знать, будут ли они в «безопасности» от ПК.
Как сообщается в недавнем отчете, Electronic Arts старается устроить так, чтобы консольные игроки встречались с ПК-игроками только в крайнем случае, когда нужно заполнить пустоты в лобби. Функция матчмейкинга в BF6 будет искать в первую очередь игроков с вашей платформы, и только потом искать за ее пределами.
По словам EA, они работают над тем, чтобы консольные игроки подбирались к другим консольным игрокам - и будут подключать ПК-игроков только в том случае, если возникнет необходимость заполнить лобби.
Как это будет выглядеть на практике:
- Играете на PlayStation 5 - в первую очередь подбираются игроки с PlayStation5
- Играете на Xbox Series - подбираются игроки с Xbox Series
- Играете на ПК - подбираются игроки из Steam, Epic Games Store и EA App.
- Если игра не может найти игроков для соответствующей платформы, то включается кроссплей. Кроссплей также можно настроить по своему вкусу - от полного отключения до ограничения игры определенными платформами.
Это может оказаться очень большой победой для консольщиков, особенно для тех, кто убежден, что ПК-геймеры «чаще» жульничают в таких играх, как BF6. Сама по себе опция «включить» или «выключить» кроссплей достаточно удобна, но сделать так, чтобы она еще и стала полезной для беспокойных консольных игроков, - просто отличный ход.
Еще один пример того, как Electronic Arts заботится о сообществе Battlefield.
Battlefield 6 выйдет 10 октября на PC (Steam, Epic Games Store и EA App), PS5 и Xbox Series X/S.
Автоприцеливание есть у консольщиков, но жульничают ПК-игроки. Круто.
Это другое...
Насколько я помню, Автоэйма нет в батле.
Пошло оно нах без русской локализации.
Нах тебе локализация в спинномозговом мультиплеерном шутане ? Не эт свинство канеш что её нет, но вот просто интересно покой она вообще нужна в таком ? )
Ну все, сейчас пойдет паника у акционеров, что какой-то васян их игру не купил...
Что бы слышать что-то на подобии виж вражск пешеходец.
Вообще честно бред объединять такое.
ИННОВЕШИН АМАЗИНГ!
Естественно!)))
Ми Стронг и не будем добавлять русский.
Хочу купить, а денег нет. Плохо быть инвалидом...обидно.(((
SBMM есть?
DICE утверждает, что баланс команд в Battlefield 6 будет учитывать 4 основных фактора: ваш пинг, ваше местоположение, ваши навыки и заполненность сервера.
Эти факторы и их приоритетность будут зависеть от «каждого игрового режима». Они не будут одинаковыми для всех. Похоже что да ))
Успокоительная таблетка для консольщиков боящихся игроков с пк под соусом борьбы с читерами. Приоритетный поиск будет работать ровно 5 секунд пока системе не понадобится заполнить лобби а это происходит всегда. В итоге всех смешают в одну кучу а функция останется бесполезной галочкой в меню. Разделить онлайн на старте ради мнимой безопасности это гениально.
Ну это если не обосрутся и выпустят годноту. Если как с 2042, где онлайн был ниже, чем в предыдущих частях, то придётся приоритетный кроссплей вырубать 😎
В чем смысл такого подбора? Я также геймпад могу вставить и в ПК. Такое ощущение у них, что люди на ПК на клавомыши сидят.