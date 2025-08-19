Intel анонсировала новый комплект для процессоров Core Ultra и Core, предлагая бесплатную копию Battlefield 6

Battlefield 6 привлекла большое внимание игроков во время бета-тестирования, что намекает на то, что у предстоящей игры есть всё необходимое, чтобы установить новые рекорды для франшизы к моменту официального релиза в октябре. Intel подтвердила, что будет комплектовать процессоры Core Ultra и Core бесплатной копией игры, что является весьма заманчивым предложением.

Начиная с 25 августа, Intel Gamer Days 2025 предлагает геймерам по всему миру 14 дней потрясающих предложений, включая новый комплект Battlefield 6 с покупками процессоров Intel Core и Core Ultra.



Intel и EA объединили усилия, чтобы обеспечить потрясающий игровой опыт на системах на базе процессоров Intel. С 25 августа по 7 сентября геймеры могут получить цифровую копию Battlefield 6 при покупке соответствующего продукта Intel Core или Core Ultra у партнёров Intel.

Геймеры могут активировать свои ключи для комплектов на сайте softwareoffer.intel.com с 25 августа по 31 октября 2025 года. Код разблокировки Battlefield 6 станет доступен с 3 октября, до выхода игры.

Intel уже объявила о сотрудничестве с EA в оптимизации Battlefield 6 для процессоров Core Ultra, Core и графических процессоров Arc. На старте игры будут реализованы поддержка XeSS 2 и Low-Latency, а также других форматов масштабирования, таких как DLSS от NVIDIA и FSR от AMD. В игре также будут реализованы ключевые оптимизации, направленные на планирование для процессоров Core Ultra и Core. Эти оптимизации не были включены в бета-версию, поэтому вполне возможно, что после запуска игры мы увидим повышение производительности на платформах Intel.