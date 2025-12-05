Intel выпустила новые WHQL-драйверы для GPU Arc версии 101.8331 с исправлениями в Battlefield 6

Компания Intel выпустила последнюю версию графических драйверов Arc GPU 101.8331 WHQL для дискретных графических процессоров Arc А и B-series, а также встроенных графических процессоров процессоров Core Ultra серий 1 и 2.

Главное исправление касается архитектуры «Battlemage» в дискретных графических процессорах Arc серии B и встроенных графических процессорах процессоров Core Ultra «Lunar Lake». Была исправлена проблема, из-за которой в некоторых многопользовательских картах Battlefield 6 (DX12) происходило искажение изображения в подводных сценах.

Других исправлений или оптимизаций нет, но Intel воспользовалась возможностью, чтобы указать на ряд других проблем, которые будут решены в будущих версиях. В частности, в Call of Duty Black Ops 6 (DX12) на графических продуктах Arc B-series и Core Ultra Series 2 могут иногда возникать проблемы с отображением водной поверхности.

Также в Marvel's Spider-Man 2 (DX12) на Arc A-series возможен сбой программы при включении трассировки лучей и XeSS. Помимо этого, чтобы избежать проблем с отображением при изменении настроек графики, компания рекомендует использовать Vulkan API в Europa Universalis V (DX12).

Для получения дополнительной информации и загрузки драйвера посетите официальный сайт Intel.