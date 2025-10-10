Китайские и российские геймеры громят рейтинг Battlefield 6 в Steam из-за локализации

После впечатляющего старта, когда онлайн Battlefield 6 в Steam достиг 747 тысяч человек, игра столкнулась с волной критики, которая обрушила её рейтинг. На данный момент, по данным SteamDB, проект имеет лишь 70% положительных отзывов из более чем 6,300 рецензий, что соответствует статусу «в основном положительные».

Как оказалось большинство отзывов на китайском языке содержат жалобы на крайне неудачную локализацию. Игроки называют озвучку «роботизированной», «безэмоциональной» и даже «хуже, чем у любой ИИ-бабушки». Пользователи пишут, что голоса не совпадают с характерами персонажей, а часть диалогов будто «начитана диктором новостей».

Некоторые комментаторы сравнивают Battlefield 6 с фанатскими модами, отмечая, что «в прошлых частях голоса звучали куда живее». Появились даже мемы, в которых озвучку игры сопоставляют с любительскими переводами из начала 2000-х.

На втором месте по числу негативных отзывов — пользователи из России и стран СНГ. Они выражают недовольство отсутствием русской озвучки и субтитров, несмотря на то, что в предыдущих частях серия имела полную локализацию. Игроки считают, что EA «игнорирует рынок», а интерфейс без перевода «портит всё впечатление от сражений».

Среди других жалоб встречаются:

Ошибки при входе в игру через EA App, требующие «докупки DLC»;

Проблемы с очередями на серверы;

Небольшие размеры карт и ограниченное число техники;

Претензии к оптимизации — особенно на процессорах среднего класса.

Даже с волной негативных отзывов игра сохраняет внушительный интерес аудитории: на момент публикации онлайн составляет около 690 тысяч игроков, а пиковое значение остаётся на уровне 747,440 человек.

Команда Battlefield Comms сообщила, что удалось локализовать причину ошибки, из-за которой многие игроки не могли запустить игру. Пользователи сталкивались с сообщением о необходимости купить DLC, даже если уже владели полным изданием.

Мы нашли возможную причину проблемы и проверяем потенциальное исправление. Обновим информацию, как только подтвердим фикс.

— говорится в официальном заявлении разработчиков.

Кроме того, EA подтвердила сбой, из-за которого игроки не получают внутриигровые награды из Phantom Edition, Open Beta, а также из событий Road to Battlefield 6. Эти предметы, включая эксклюзивные облики и жетоны, временно недоступны.

Мы разбираемся с проблемой, мешающей игрокам получать награды. Сообщим, когда она будет решена.

Несмотря на проблемы, игра удерживает рейтинг «в основном положительные» в Steam — 70% положительных отзывов из более чем 6 тысяч. Пользователи хвалят визуальную часть и масштаб сражений, но критикуют очереди, сбои при входе и отсутствие локализации.