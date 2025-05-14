Ключевые разработчики новой Battlefield рассказали об источниках вдохновения для сюжетной кампании

Новая часть серии Battlefield, которую разрабатывает студия EA Motive, получит заметно более кинематографичный и вдумчивый сюжетный режим. Вдохновением для одиночной кампании стали не типичные военные блокбастеры, а более глубокие и психологически насыщенные произведения вроде сериала "Спецназ: Львица" и фильма "Падение империи" (2023) режиссера Алекса Гарленда.

Кадр из фильма "Падение империи"

Как рассказал креативный директор проекта Роман Кампос-Ориола, создатели стремятся отойти от образа безликого суперсолдата и сосредоточиться на «обычных людях в необычных обстоятельствах». По его словам, такой подход раскрывает новые сюжетные динамики и позволяет игроку глубже прочувствовать происходящее. Старший продюсер Филипп Дюшарм добавил, что фильм "Падение империи" стал для команды ориентиром в части атмосферы и построения напряжённого повествования.

Студия Motive, базирующаяся в Монреале, ранее прославилась синглплеерными проектами — Star Wars: Squadrons и ремейком Dead Space (2023). Последняя игра, как отмечает Дюшарм, научила команду работать с «кривой напряжения» — чередованием тихих и насыщенных моментов, что стало ключевым принципом при создании новой Battlefield. Авторы стараются уравновешивать зрелищные боевые сцены и эмоционально насыщенные эпизоды.

Разработка ведётся сразу в нескольких направлениях: над сюжетной кампанией EA Motive работает вместе с Criterion, а многопользовательские карты создаются в сотрудничестве с DICE. При этом Motive принимает активное участие и в мультиплеере — как отметил Дюшарм, опыт DICE помог студии выйти на новый уровень качества, и создаваемые ею карты уже проходят активное тестирование в рамках программы Battlefield Labs.

Перед полноценным анонсом игры в сети уже появился полный список оружия, обнаруженный датамайнерами, что даёт ещё больше представления о грядущем масштабе игры.

Официальный показ новой Battlefield запланирован на лето 2025 года. Если всё пойдёт по плану, релиз состоится до конца марта 2026 года — именно такую дату ранее обозначил генеральный директор EA Эндрю Уилсон.