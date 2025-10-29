ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 1 004 оценки

Количество игроков Battlefield REDSEC в десятки раз больше, чем у Call of Duty

Gutsz Gutsz

Вчерашний день стал показательным для всей индустрии многопользовательских шутеров. Electronic Arts выпустила бесплатную версию Battlefield 6 — Battlefield REDSEC, добавив в игру режим королевской битвы. Почти одновременно с этим событием Activision вновь сделала мультиплеер Call of Duty: Black Ops 6 временно бесплатным, рассчитывая перетянуть внимание аудитории перед скорым выходом Black Ops 7. Геймеры явно отдали предпочтение Battlefield.

Статистика на утро показала весьма интересные данные об активностях игроков. По данным Steam, в Battlefield REDSEC одновременно играли свыше 500 тысяч человек, в то время как Call of Duty с Warzone и Black Ops 6 смогли привлечь максимум около 40 тысяч игроков. Даже с учетом временной акции результаты Activision выглядят слабо: текущий онлайн Call of Duty едва превышает 19 тысяч, а у Battlefield 6 — более 220 тысяч.

При этом пользовательские отзывы на бесплатную версию Battlefield остаются смешанными — около 44% положительных. Тем не менее, интерес аудитории к проекту EA оказался значительно выше, чем ожидалось. Многие игроки жалуются на карту королевского режима и некоторые проблемы в балансе, что для запуска вполне нормально.

Несмотря на отсутствие данных по консолям, тенденция очевидна: Battlefield REDSEC уверенно перетянула внимание основной части шутерной аудитории, тогда как Call of Duty, похоже, теряет былое влияние даже в периоды активных рекламных кампаний.

Комментарии:  13
PolGhost

Просто гениально сравнивать НОВЫЙ релиз на волне хайпа со старым релизом. Вот пройдет, хотя бы год, тогда сравнивать будет более менее разумно

Who am I really

Наивное мнение

-zotik-

Год долго для сравнения. Все таки через год новая колда выйдет, а батла нет. Надо мерить через 2 месяца после релиза. И да как умудрились гении новую игру мерить онлайном со старой или той которая не вышла.

MrGamerDad

Надо смотреть через несколько месяцев, смысл на волне хайпа сравнивать?

Mitya Architect

Столько постов хвалебных, а я чет вообще не в восторге, вообще не те ощущения как от 3 батлы.
Сижу, ищу харкор захват, пару серверов полные, но пинг явно заокеанский (170-200+), остальные с норм пингом +-80, но пустые с двумя чуваками. повезет если один будет полный. где эти пиковые онлайны, в каких режимах они играют, ночью вечером все одно, а днем/утром, так и вовсе как по выходным если сегодня запустить бф3.. один сервер есть.
карты.. по ощущению они все в сторону пехоты сделаны, чем техники, но так все равно не дарят ощущений как восточный базар и не метро и close quarters, каналы с контейнерами.. хотя может не привык к ним еще. но однозначно можно сказать: а что в нью-йорке делает столько жигулей..
Стрельба больше на 4ку похожа

Kontr Strik

Просто ты уже проперженый старпер и у тебя раньше трава была зеленей бро

TurboKapycta

Удачно Филя колдун купил

askazanov

Доктор "Очевидность" подъехал ))))

Mundfish

отзыв кб бф6

Samson48

Классика для старта.

Пользователь ВКонтакте

так и не запустилась ни одна битва... // Александр Ку

KookyPentheus

Игра провал, может конечно в нее еще много людей играют но дух батлы утерян.

Giggity

Так это онлайн баттлы 6 в общем , а не копирки варзоны.