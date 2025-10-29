Количество игроков Battlefield REDSEC в десятки раз больше, чем у Call of Duty

Вчерашний день стал показательным для всей индустрии многопользовательских шутеров. Electronic Arts выпустила бесплатную версию Battlefield 6 — Battlefield REDSEC, добавив в игру режим королевской битвы. Почти одновременно с этим событием Activision вновь сделала мультиплеер Call of Duty: Black Ops 6 временно бесплатным, рассчитывая перетянуть внимание аудитории перед скорым выходом Black Ops 7. Геймеры явно отдали предпочтение Battlefield.
Статистика на утро показала весьма интересные данные об активностях игроков. По данным Steam, в Battlefield REDSEC одновременно играли свыше 500 тысяч человек, в то время как Call of Duty с Warzone и Black Ops 6 смогли привлечь максимум около 40 тысяч игроков. Даже с учетом временной акции результаты Activision выглядят слабо: текущий онлайн Call of Duty едва превышает 19 тысяч, а у Battlefield 6 — более 220 тысяч.
При этом пользовательские отзывы на бесплатную версию Battlefield остаются смешанными — около 44% положительных. Тем не менее, интерес аудитории к проекту EA оказался значительно выше, чем ожидалось. Многие игроки жалуются на карту королевского режима и некоторые проблемы в балансе, что для запуска вполне нормально.
Несмотря на отсутствие данных по консолям, тенденция очевидна: Battlefield REDSEC уверенно перетянула внимание основной части шутерной аудитории, тогда как Call of Duty, похоже, теряет былое влияние даже в периоды активных рекламных кампаний.
Просто гениально сравнивать НОВЫЙ релиз на волне хайпа со старым релизом. Вот пройдет, хотя бы год, тогда сравнивать будет более менее разумно
Наивное мнение
Год долго для сравнения. Все таки через год новая колда выйдет, а батла нет. Надо мерить через 2 месяца после релиза. И да как умудрились гении новую игру мерить онлайном со старой или той которая не вышла.
Надо смотреть через несколько месяцев, смысл на волне хайпа сравнивать?
Столько постов хвалебных, а я чет вообще не в восторге, вообще не те ощущения как от 3 батлы.
Сижу, ищу харкор захват, пару серверов полные, но пинг явно заокеанский (170-200+), остальные с норм пингом +-80, но пустые с двумя чуваками. повезет если один будет полный. где эти пиковые онлайны, в каких режимах они играют, ночью вечером все одно, а днем/утром, так и вовсе как по выходным если сегодня запустить бф3.. один сервер есть.
карты.. по ощущению они все в сторону пехоты сделаны, чем техники, но так все равно не дарят ощущений как восточный базар и не метро и close quarters, каналы с контейнерами.. хотя может не привык к ним еще. но однозначно можно сказать: а что в нью-йорке делает столько жигулей..
Стрельба больше на 4ку похожа
Просто ты уже проперженый старпер и у тебя раньше трава была зеленей бро
Удачно Филя колдун купил
Классика для старта.
так и не запустилась ни одна битва... // Александр Ку
Игра провал, может конечно в нее еще много людей играют но дух батлы утерян.
Так это онлайн баттлы 6 в общем , а не копирки варзоны.