Количество игроков Battlefield REDSEC в десятки раз больше, чем у Call of Duty

Вчерашний день стал показательным для всей индустрии многопользовательских шутеров. Electronic Arts выпустила бесплатную версию Battlefield 6 — Battlefield REDSEC, добавив в игру режим королевской битвы. Почти одновременно с этим событием Activision вновь сделала мультиплеер Call of Duty: Black Ops 6 временно бесплатным, рассчитывая перетянуть внимание аудитории перед скорым выходом Black Ops 7. Геймеры явно отдали предпочтение Battlefield.

Статистика на утро показала весьма интересные данные об активностях игроков. По данным Steam, в Battlefield REDSEC одновременно играли свыше 500 тысяч человек, в то время как Call of Duty с Warzone и Black Ops 6 смогли привлечь максимум около 40 тысяч игроков. Даже с учетом временной акции результаты Activision выглядят слабо: текущий онлайн Call of Duty едва превышает 19 тысяч, а у Battlefield 6 — более 220 тысяч.

При этом пользовательские отзывы на бесплатную версию Battlefield остаются смешанными — около 44% положительных. Тем не менее, интерес аудитории к проекту EA оказался значительно выше, чем ожидалось. Многие игроки жалуются на карту королевского режима и некоторые проблемы в балансе, что для запуска вполне нормально.

Несмотря на отсутствие данных по консолям, тенденция очевидна: Battlefield REDSEC уверенно перетянула внимание основной части шутерной аудитории, тогда как Call of Duty, похоже, теряет былое влияние даже в периоды активных рекламных кампаний.