Королевская битва по Battlefield 6 - вышла! Массивные сражения доступны абсолютно бесплатно для всех желающих

В Battlefield 6 официально стартовал первый сезон под названием Rogue Ops, которому предшествовало масштабное обновление с многочисленными исправлениями ошибок и балансными правками. Главными новинками стали новая карта Blackwell Fields, расположенная в зоне нефтедобычи, режим Strikepoint, броневик Traverser Mark 2 и несколько новых видов оружия.

Однако главным событием сезона стало появление режима RedSec — условно-бесплатной королевской битвы, посвящённой в свежем геймплейном трейлере. Игроки сражаются в парах или отрядах на огромной карте, где смертоносное энергетическое кольцо постепенно сужается, вынуждая всех искать укрытия и идти на рискованные схватки. Действие разворачивается на засекреченном объекте Форт Линдон в Южной Калифорнии, скрытом между пляжами и жилыми кварталами.

Помимо RedSec, сезон включает режим Gauntlet, где команды соревнуются в выполнении миссий, и Portal — площадку для творческих экспериментов игроков. Первый сезон будет развиваться в три этапа: 18 ноября и 9 декабря выйдут новые карты и контент, а к концу года запланирован зимний временный режим. Battlefield 6 и RedSec уже доступны на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.