Крупная утечка Battlefield 6 раскрывает первые подробности сюжетной кампании и показывает зрелищные концепт-арты шутера

На фоне молчания Electronic Arts и отсутствия даже официального названия следующего проекта серии, фанаты получили неожиданную порцию информации о Battlefield 6 благодаря свежей утечке из клиента BF Labs. Автором слива вновь стал надёжный инсайдер temporyal, неоднократно публиковавший достоверные данные о новой части культовой серии шутеров.
В сеть попал короткий ролик, демонстрирующий черновой вариант кат-сцены из сюжетной кампании. Действие разворачивается в Таджикистане, где группа бойцов пытается уничтожить стратегически важную дамбу. Несмотря на незавершённость визуальных эффектов и отсутствие финальных моделей, уже сейчас можно оценить масштаб разрушений, который явно станет ключевой особенностью одиночной кампании. Ожидается, что масштаб разрушений будет намного больше, чем в сетевых перестрелках.
Помимо этого, в BF Labs были обнаружены три концепт-арта, предположительно относящихся к неанонсированному режиму «королевской битвы». Согласно описанию, действия разворачиваются в районе Форт Линдон, разрушенном мощным взрывом. Из-за угрозы токсичного заражения локация оказывается в режиме экстренной эвакуации. Судя по стилю изображений, нас ждёт мрачная и атмосферная карта с постапокалиптическими элементами и акцентом на вертикальность геймплея.
Напомним, что это уже не первая серьёзная утечка по Battlefield 6. Ранее в сеть попала информация о новой системе разрушения окружающей среды, которая, по словам очевидцев, вернёт дух классических частей франшизы. Реакции игроков тогда были в целом положительными, но с осторожным оптимизмом: фанаты опасаются повторения ситуации с Battlefield 2042.
Дата выхода новой части остаётся неизвестной, но, судя по степени готовности материалов и срокам внутренних тестов, релиз, скорее всего, состоится до второй половины 2026 года — если только не произойдёт очередной внутренний перенос. Официальный анонс от EA ожидается этим летом.
Только это не перекроет убогий сюжет, если там таковой (скорее всего) будет
сделать сюжет более убогим чем в колде, это надо еще постараться
а мы щас про колду? или без помощи другого убогость быдлофилда тебе не понять?
единственный прямой конкурент всетаки
Сюжетные компании по мне очень и очень сильные, если конечно хотеть постичь их смысл. Впрочем, не всем это дано. Ведь любители отечественной клюквы по прежнему уверены, что существует лишь её западный аналог аля том кленси.)))
p.s. не давно когда делал скриншоты пятой баттлы для того чтобы показать эмуляцию лучей на GTX1080, Снова прошел всю сюжетку. Все главы хороши но мне больше зашла глава про "Последний Тигр". Там была показана другая сторона сторона которую принято называть странами оси. Концовка бесподобна в этой главе. Она показывает что бывает когда кому-то промыли мозги и как возраст на это влияет. Советую пройти сюжетку пятой баттлы.
Ты наверное неделю плакал когда в четверке кораблик вместе с негрилой потопили. Драма билат)
А как на счет пятерки по секретными документам? Мокрощелка в Норвегии в жало выносит базу с гансами?
хочу про лыжницу сюжетку
Нах. козе баян? Все сюжетки в баттле полная гЫвнина...в том числе и клоунада в БК.
Батла никогда не меняется
радует что сюжетка будет
Хорошо бы отменить выход игры.