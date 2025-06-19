Крупная утечка Battlefield 6 раскрывает первые подробности сюжетной кампании и показывает зрелищные концепт-арты шутера

На фоне молчания Electronic Arts и отсутствия даже официального названия следующего проекта серии, фанаты получили неожиданную порцию информации о Battlefield 6 благодаря свежей утечке из клиента BF Labs. Автором слива вновь стал надёжный инсайдер temporyal, неоднократно публиковавший достоверные данные о новой части культовой серии шутеров.

В сеть попал короткий ролик, демонстрирующий черновой вариант кат-сцены из сюжетной кампании. Действие разворачивается в Таджикистане, где группа бойцов пытается уничтожить стратегически важную дамбу. Несмотря на незавершённость визуальных эффектов и отсутствие финальных моделей, уже сейчас можно оценить масштаб разрушений, который явно станет ключевой особенностью одиночной кампании. Ожидается, что масштаб разрушений будет намного больше, чем в сетевых перестрелках.

Помимо этого, в BF Labs были обнаружены три концепт-арта, предположительно относящихся к неанонсированному режиму «королевской битвы». Согласно описанию, действия разворачиваются в районе Форт Линдон, разрушенном мощным взрывом. Из-за угрозы токсичного заражения локация оказывается в режиме экстренной эвакуации. Судя по стилю изображений, нас ждёт мрачная и атмосферная карта с постапокалиптическими элементами и акцентом на вертикальность геймплея.

Напомним, что это уже не первая серьёзная утечка по Battlefield 6. Ранее в сеть попала информация о новой системе разрушения окружающей среды, которая, по словам очевидцев, вернёт дух классических частей франшизы. Реакции игроков тогда были в целом положительными, но с осторожным оптимизмом: фанаты опасаются повторения ситуации с Battlefield 2042.

Дата выхода новой части остаётся неизвестной, но, судя по степени готовности материалов и срокам внутренних тестов, релиз, скорее всего, состоится до второй половины 2026 года — если только не произойдёт очередной внутренний перенос. Официальный анонс от EA ожидается этим летом.