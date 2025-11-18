Крупное обновление 1.1.2.0 в Battlefield 6 исправляет функцию Aim Assist, добавляет новую карту

Вышло долгожданное масштабное обновление 1.1.2.0 для Battlefield 6 на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S, включающее в себя новый контент и более 160 исправлений и восстановление популярной функции помощи при прицеливании в настройках, доступных на этапе открытого бета-тестирования.

Новое обновление знаменует начало второй фазы первого сезона игры и представляет новую карту «Иствуд» — карту с тематикой Южной Калифорнии, вариации которой доступны для всех официальных режимов.

Новая карта дополнена новым оружием — дробовиком DB-12 и пистолетом-пулеметом M357, — а также поддержкой новой функции «Боевые подборки». Эта функция, которая появится в ближайшее время, предоставит игрокам мощное оружие в определённых режимах с ограниченным боезапасом, но высокой огневой мощью.

Помимо нового контента, новое обновление Battlefield 6 также вносит существенные изменения в систему помощи при прицеливании, возвращая её к настройкам, существовавшим в открытой бета-версии. Изменения, внесённые в финальную версию игры, были одними из самых спорных, поэтому возвращение в стадию открытой бета-версии порадует многих игроков.

Изменения в системе помощи при прицеливании — лишь одно из более чем 160 изменений, представленных в новом обновлении Battlefield 6. Среди них — улучшенная задержка ввода и чувствительность джойстиков для контроллеров, улучшенная точность оружия, значительные улучшения некоторых гаджетов, техники, карт и режимов, а также многое другое. Подробнее обо всех изменениях, внесённых в новое обновление, можно узнать в официальных заметках к обновлению.

Battlefield 6 доступен на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.