Лучше чем ничего, но не стоит рассчитывать на продолжительный сюжет в Battlefield 6

Хотя шутер Battlefield 2042 и попытался перезапустить серию, полное отсутствие одиночной кампании стало одной из самых громких претензий игроков. На фоне этого фанаты с надеждой смотрят на Battlefield 6, релиз которого ожидается в 2026 году. Однако свежие данные указывают, что и тут не стоит рассчитывать на полноценную сюжетную кампанию.

По данным источников Ars Technica, кампания в Battlefield 6 будет длиться всего около шести часов, а в процессе разработки обсуждаются и возможные сокращения. Источники, близкие к разработке, отмечают, что одиночный режим отстаёт по срокам и может оказаться неготовым к релизу без масштабного патча первого дня. В худшем случае часть кампании могут вовсе вырезать.

Над одиночной частью работает студия EA Motive, при участии DICE и Criterion, однако именно сюжетный режим оказался «самым проблемным элементом проекта» на май 2025 года. Один из разработчиков сообщил, что на этом этапе кампания не прошла контроль качества и «вряд ли сможет выполнить поставленные задачи без колоссальной доработки в течение лета».

Напомним, что ранее инсайдеры сообщали и о других проблемах в разработке, в частности анимации передвижения персонажа, которые долгое время были на низком уровне. Однако недавний отчёт подтвердил, что эта система была полностью переработана и теперь ощущается «намного современнее».

Официальный анонс Battlefield 6 должен состояться до конца этого лета, а релиз шутера запланирован на 2026 год. Пока остаётся надеяться, что финальная кампания всё же получит должное внимание и не станет просто формальностью.