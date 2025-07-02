Лучше чем ничего, но не стоит рассчитывать на продолжительный сюжет в Battlefield 6

Хотя шутер Battlefield 2042 и попытался перезапустить серию, полное отсутствие одиночной кампании стало одной из самых громких претензий игроков. На фоне этого фанаты с надеждой смотрят на Battlefield 6, релиз которого ожидается в 2026 году. Однако свежие данные указывают, что и тут не стоит рассчитывать на полноценную сюжетную кампанию.
По данным источников Ars Technica, кампания в Battlefield 6 будет длиться всего около шести часов, а в процессе разработки обсуждаются и возможные сокращения. Источники, близкие к разработке, отмечают, что одиночный режим отстаёт по срокам и может оказаться неготовым к релизу без масштабного патча первого дня. В худшем случае часть кампании могут вовсе вырезать.
Над одиночной частью работает студия EA Motive, при участии DICE и Criterion, однако именно сюжетный режим оказался «самым проблемным элементом проекта» на май 2025 года. Один из разработчиков сообщил, что на этом этапе кампания не прошла контроль качества и «вряд ли сможет выполнить поставленные задачи без колоссальной доработки в течение лета».
Напомним, что ранее инсайдеры сообщали и о других проблемах в разработке, в частности анимации передвижения персонажа, которые долгое время были на низком уровне. Однако недавний отчёт подтвердил, что эта система была полностью переработана и теперь ощущается «намного современнее».
Официальный анонс Battlefield 6 должен состояться до конца этого лета, а релиз шутера запланирован на 2026 год. Пока остаётся надеяться, что финальная кампания всё же получит должное внимание и не станет просто формальностью.
Главное чтобы было качество хотя бы 5 версии. И очень хочется лучей. Хотя бы таких
справа а не слева). А еще что-то в духе того же "Последнего тигра".
p.s. для полноценного просмотра картинки щёлкните на ней в комменте.
у тебя "GTX" карта
следовательно лучей там нет.
лучи только на "R" картах
это просто артефакты изображения.)))
Вот еще один артефакт и тоже справа.)))
p.s. коллекцию артефактов можно увидеть тут. Она пополняется все еще.
Науй он вообще там нуж0н? Все равно будет кусок гЫвна. Лишняя трата ресурсов.
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Также как и в Call of Duty Black Ops 7.
Хотя и так понятно что туда идут не ради сюжета.
Очередной сюжет для галочки, ещё и игра пока выглядит как пред. часть , интересно сколько схавают такое
Лучшая сюжетка была только в battlefield 3, реально была даже намного лучше чем в выходившем в том же году mw 3
В Battlefield 4 тоже норм сюжетка
Кусок гЫвна. Ты наверное плакал когда негра с кораблем потопил? Такую драму замутили что пзд)
Как светлую тему вернуть? А то какие-то чмыри мне какую-то пдорскую тему темную сделали. Никуя не читабельно стало.