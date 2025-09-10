"Лучше слабая техника на картах, чем слишком мощная": продюсер Battlefield 6 встал на защиту баланса в шутере

После завершения бета-тестирования Battlefield 6 студия DICE получила шквал жалоб на чрезмерно слабую технику в игре. Танки, вертолёты, истребители и даже джипы в условиях теста практически не могли реализовать свой потенциал: их быстро уничтожали связки противотанковых ракет, мин, стационарных орудий и взрывчатки. Множество игроков заявили, что передвигаться по карте пешком зачастую было безопаснее, чем управлять казалось бы мощной боевой машиной.

На фоне этих обсуждений в дискуссию вмешался ведущий продюсер проекта Дэвид Сирланд, который впервые официально прокомментировал ситуацию с балансом. По его словам, команда осознаёт проблему и уже работает над её исправлением, однако предпочитает осторожный подход:

Лучше стартовать с техникой, которая слегка слабее, чем оказаться в ситуации, где она будет слишком доминировать. Со временем игроки учатся эффективнее использовать транспорт, и тогда баланс смещается естественным образом.

— отметил Сирланд.

Особенно остро обсуждается система «открытых классов», которая позволяет любой роли использовать снайперские винтовки, гранатомёты и тяжёлое вооружение. Многие считают, что это создаёт слишком сильные комбинации, когда, например, инженер одновременно владеет ракетами, минами и винтовкой с большой дальностью поражения. Сирланд же настаивает, что подобные случаи не так разрушительны для игрового процесса, как это кажется на первый взгляд.

Тот факт, что на карте становится больше противотанковых пушек, разве является проблемой? И давайте не будем притворяться, что такой тип геймплея эффективен — он таким не является (разве что вы сможете защитить свою позицию, которую легко снести)

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года. Шутер выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.