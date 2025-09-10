"Лучше слабая техника на картах, чем слишком мощная": продюсер Battlefield 6 встал на защиту баланса в шутере

После завершения бета-тестирования Battlefield 6 студия DICE получила шквал жалоб на чрезмерно слабую технику в игре. Танки, вертолёты, истребители и даже джипы в условиях теста практически не могли реализовать свой потенциал: их быстро уничтожали связки противотанковых ракет, мин, стационарных орудий и взрывчатки. Множество игроков заявили, что передвигаться по карте пешком зачастую было безопаснее, чем управлять казалось бы мощной боевой машиной.
На фоне этих обсуждений в дискуссию вмешался ведущий продюсер проекта Дэвид Сирланд, который впервые официально прокомментировал ситуацию с балансом. По его словам, команда осознаёт проблему и уже работает над её исправлением, однако предпочитает осторожный подход:
Лучше стартовать с техникой, которая слегка слабее, чем оказаться в ситуации, где она будет слишком доминировать. Со временем игроки учатся эффективнее использовать транспорт, и тогда баланс смещается естественным образом.
— отметил Сирланд.
Особенно остро обсуждается система «открытых классов», которая позволяет любой роли использовать снайперские винтовки, гранатомёты и тяжёлое вооружение. Многие считают, что это создаёт слишком сильные комбинации, когда, например, инженер одновременно владеет ракетами, минами и винтовкой с большой дальностью поражения. Сирланд же настаивает, что подобные случаи не так разрушительны для игрового процесса, как это кажется на первый взгляд.
Тот факт, что на карте становится больше противотанковых пушек, разве является проблемой? И давайте не будем притворяться, что такой тип геймплея эффективен — он таким не является (разве что вы сможете защитить свою позицию, которую легко снести)
Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года. Шутер выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Этот ребаланс будет меняться там постоянно... Поэтому рано что то говорить.
Норм там техника, в бетке устраивал лютый нагиб на танке и бтр.
в одно место баланс если есть веселье то всё ок
Поэтому они порезали зенитку в 2042, что она вообще нихрена не может против пехоты, а пульки дальше 500 метров не дамажат и приходится ловить вертолётных и джетовых клоунов на ошибках пару раз за матч?
Во во, согласен, тот же вопрос интересует
факт.
на зенитке приходится уничтожать самолеты и вертолеты? Какой ужас!
И этот человек работал над серией чуть ли не с самого начала. А теперь такое несёт. Ну прикольно. // Александр Ковалёв
Мозги постепенно скуривают вот и все дела...
Интересно, разработчики допускают тот факт, что вот это самое ''множество игроков'' банально играть на технике не умеют?
То мля ныли что в 2042 техника не убиваемая теперь ноют в шестой части убиваемая техника ! Мля , я конечно всё понимаю это игра - но тот кто написал этот бред он хоть понимает что и как в реале работает ? // Red Code
агаг настолько слабая что аж через гору холм пробивает.
В 2042 нужно 5 попаданий по технике. Это если тебе очень повезет и мехвод очень тупой, то можно закинуть 1 гранату и 4 ракеты. А так, в основном, в команде мало тех кто болется против наземной технике, тем более против воздуха. Куча врачей, которые практически никогда не лечат
кстати верно подмечено. Когда твой антитанк не может, собственно, уничтожить танк, так как боезапаса на всю полоску хп не хватает - ну такое)