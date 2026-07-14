Морская война приходит в Battlefield 6 вместе с геймплейным трейлером четвёртого сезона

Battlefield Studios представила геймплейный трейлер четвёртого сезона Battlefield 6 под названием «Морские сражения». Обновление стартует 21 июля и впервые сделает масштабные морские столкновения одной из центральных особенностей игры, объединив бои на воде, в воздухе и на суше.

Главной новинкой станет карта «Риф Цуру» — крупнейшее поле боя в Battlefield 6. Игроков ждут острова, открытые водные пространства, динамические волны и масштабные сражения с участием катеров, вертолётов, реактивной авиации и бронетехники. Для морских операций разработчики подготовили два новых вида транспорта: патрульный катер RCB-90 и скоростной надувной катер NSW RHIB, которые позволят быстрее захватывать ключевые точки и вести бой на воде.

Сезон также принесёт четыре новых вида оружия, включая снайперскую винтовку, а режим рейтингового Battle Royale получит свежий сезон с эксклюзивными наградами. Кроме того, ближе к завершению сезона в игру вернётся культовая карта «Остров Уэйк», давно ставшая одним из символов серии Battlefield.

Ставка на морские сражения выглядит закономерным развитием формулы Battlefield, где масштаб и разнообразие техники всегда были одной из главных отличительных черт. Судя по трейлеру, четвёртый сезон призван сделать боевые действия ещё более зрелищными и вернуть поклонникам ощущение тотальной войны, которым серия прославилась за долгие годы.