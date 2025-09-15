Мошенники запустили фейковые приглашения в Battlefield 6 на Reddit

Пока поклонники с нетерпением ждут новые этапы тестирования Battlefield 6, злоумышленники используют ажиотаж для кражи аккаунтов. На Reddit начали появляться рекламные объявления с предложением присоединиться к «плейтесту королевской битвы» Battlefield 6, но на деле это очередная фишинговая схема.
По данным BFBulletin, мошенники маскируют свои ссылки под официальный контент EA. Рекламируемый домен — ea.6-Battlefield — ведёт на поддельный сайт: store.steampowered.joined-playtest. Попав на него, пользователи рискуют мгновенно потерять доступ к своему Steam-аккаунту.
Подобные ситуации уже случались ранее: в июле аналогичные приглашения распространялись в Instagram. Теперь схема добралась до Reddit, где аудитория игры особенно активна.
Игрокам стоит проявлять осторожность и проверять источники информации: EA и DICE публикуют официальные объявления о тестах Battlefield 6 исключительно через собственные каналы. Все ссылки должны вести только на проверенные ресурсы, включая ea.com и steamcommunity.com.
И вместо Battlefield их запишут на тест перезапуска Skate)))
Будет лучше чем баттла
Оооой, это вряд-ли. Даже skate не пощадили и превратили в дойную онлайн корову.
Perddit это ж помойка
Скоро, сама. Игра, выйдет, й. Посмотрим