"Мёртв по вине патча": в Battlefield 6 сломался главный инструмент медиков

Последнее обновление Battlefield 6, вышедшее вчера и весившее несколько гигабайт, неожиданно превратило один из самых важных классов игры в почти бесполезный. Сообщество медиков массово жалуется: дефибрилляторы — ключевой инструмент для быстрого поднятия союзников — практически перестали работать.

Игроки отмечают, что даже идеально стоя над поверженным товарищем, невозможно начать реанимацию: анимация «пролетает» сквозь модель, не срабатывает, или вовсе не запускается. Если раньше такие баги встречались лишь эпизодически, то теперь проблема носит постоянный характер и проявляется в каждом матче.

Ситуация особенно критична в напряжённых моментах, когда команда штурмует точку или удерживает узкий коридор. Ранее медики могли поддерживать темп боя, оперативно возвращая бойцов в строй, но сейчас они вынуждены отказываться от прямого применения дефибриллятора. Чтобы поднять союзника, приходится вручную перетаскивать раненого в безопасную зону — процесс медленный, рискованный и далеко не всегда возможный под огнём противника.

Дополнительное раздражение вызывает подозрение, что дальность действия дефибриллятора стала меньше. Игроки утверждают, что устройство реагирует только на идеально точное позиционирование, что в условиях хаоса боя почти недостижимо. В результате класс медика ощутимо потерял эффективность: другие его гаджеты не компенсируют провал основного функционала, а поддерживающий стиль игры фактически обесценен.

Хорошая новость лишь одна: представитель DICE подтвердил, что проблема связана с ошибкой обновления, а не скрытым изменением баланса. Разработчики уже работают над исправлением, однако конкретных сроков пока не назвали.

Этот баг стал первым крупным техническим провалом с момента крайне успешного релиза Battlefield 6. Пока патч не выйдет, медикам остаётся только терпеть и импровизировать — а игрокам, похоже, придётся на время забыть, что класс поддержки вообще существует.