На релизе Battlefield 6 количество игроков превысило 750 тысяч, а сейчас в среднем в день играет около 140 тысяч

В преддверии выхода Battlefield 6 ажиотаж вокруг шутера от EA был просто невероятным. Казалось, что этот год наконец-то станет поднимет Battlefield до невероятных высот. И это было вполне закономерно: игра стартовала с взрывным успехом, собрав около 750 тысяч игроков, что превзошло все игры серии Call of Duty за всю историю.

Однако всего за два месяца с момента запуска Battlefield 6 потерял почти 80% от пикового количества игроков. Текущее количество игроков даже ниже, чем у таких игр, как Delta Force, Where Winds Meet, Rust и других.

Судя по огромным стартовым показателям и положительным отзывам, казалось, что база игроков останется значительной ещё долгое время. Хотя даже текущий пик неплох, он всё же далек от того, что был на старте.

В Battlefield 6 сейчас всего 64 тысячи игроков, а за последние 24 часа их число достигло 145 тысяч. Это на 80% меньше, чем на старте, и почти на 60% меньше, чем 350 тысяч игроков в среднем в предыдущем месяце.

В целом отзывы остаются положительными, но в последние недели игра получила множество негативных отзывов. Фанаты жалуются на то, что игра нестабильна, карты слишком маленькие и в целом не так увлекательна, как Battlefield 4.

Количество игроков, отказавшихся от Battlefield 6, огромно, но у игры всё ещё есть большой потенциал для возвращения. База игры прочная, и благодаря хорошим обновлениям и прислушиванию к пожеланиям пользователей EA может вернуть многих игроков.

Год всё равно был очень успешным для франшизы: EA объявила её самым продаваемым шутером года. Тем не менее, компания хочет, чтобы игроки продолжали играть, прислушиваясь к отзывам.