На релизе Battlefield 6 количество игроков превысило 750 тысяч, а сейчас в среднем в день играет около 140 тысяч

В преддверии выхода Battlefield 6 ажиотаж вокруг шутера от EA был просто невероятным. Казалось, что этот год наконец-то станет поднимет Battlefield до невероятных высот. И это было вполне закономерно: игра стартовала с взрывным успехом, собрав около 750 тысяч игроков, что превзошло все игры серии Call of Duty за всю историю.
Однако всего за два месяца с момента запуска Battlefield 6 потерял почти 80% от пикового количества игроков. Текущее количество игроков даже ниже, чем у таких игр, как Delta Force, Where Winds Meet, Rust и других.
Судя по огромным стартовым показателям и положительным отзывам, казалось, что база игроков останется значительной ещё долгое время. Хотя даже текущий пик неплох, он всё же далек от того, что был на старте.
В Battlefield 6 сейчас всего 64 тысячи игроков, а за последние 24 часа их число достигло 145 тысяч. Это на 80% меньше, чем на старте, и почти на 60% меньше, чем 350 тысяч игроков в среднем в предыдущем месяце.
В целом отзывы остаются положительными, но в последние недели игра получила множество негативных отзывов. Фанаты жалуются на то, что игра нестабильна, карты слишком маленькие и в целом не так увлекательна, как Battlefield 4.
Количество игроков, отказавшихся от Battlefield 6, огромно, но у игры всё ещё есть большой потенциал для возвращения. База игры прочная, и благодаря хорошим обновлениям и прислушиванию к пожеланиям пользователей EA может вернуть многих игроков.
Год всё равно был очень успешным для франшизы: EA объявила её самым продаваемым шутером года. Тем не менее, компания хочет, чтобы игроки продолжали играть, прислушиваясь к отзывам.
Измерять онлайн в будние дни это, конечно, очень репрезентативно. Зато какие цифры дерзкие получаются.
Отток закономерен, проблемы с регистрацией попаданий, ниочемный баттл рояль, да и в целом игре два месяца, успела надоесть. Пусть контент завозят, а там посмотрим.
Два месяца это еще хорошо.Мне хватило бесплатной бетки и пары дней в батл рояле
да, многие почему то не могут понять, что к примеру, я наиграл 140 часов, мне она надоела, удалил, и так со всеми играми xD не все играют в игры тысячами часов)
первая бф которую я не купил. калофдьютьная дрисня. убили игру в угоду школьникам, которые ныли что в 2042 им карты большие. выпустили бы её как бк3 было бы лучше, но то что это номерная, прям фу 💩
Потерять 80% за два неполных месяца с бесплатной неделей, бесплатным батлроялем и 15% скидкой - сильно, к 3 месяцам в катке будет 32/32 перекати-поля?)
До сих пор играют в БФ1, БФ5, 2042, проблем с поиском каток нет. Да даже в бф3 и 4 до сих пор играют, хотя и гораздо меньше. С БФ6 будет та же ситуация, в игре останутся те кому она понравилась. Просто на хайпе куча народу купили, кто даже не играл в бету, сам таких знаю. Хотя им она не нужна, они в неё не играют.
я там все задания выполнил с пухами и скинами, во все режимы поиграл, делать там больше нечего.
Наигрались. Пора делать - 85%
Я же говорил, что на спад пойдет)))
Это мы с друзьями просто перестали играть 😎