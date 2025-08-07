Несмотря на реалистичные разрушения и перестрелки, Battlefield 6 больше ориентирован на развлечение и баланс

Battlefield 6 привлекла внимание многих после презентации многопользовательского игрового процесса. Игра уже возглавила чарты Steam, а ранний бета-тест пользуется беспрецедентным спросом у игроков.

Компания безусловно, добилась многого в этой версии серии: многие оценили разрушения и внимание к деталям. В частности, фанаты оценили более реалистичные элементы Battlefield 6, но Dice утверждает, что игра не стремится к максимальной реалистичности.

Battlefield никогда не считался военным симулятором, но обычно придерживался игрового процесса, максимально приближенного к реальности. Похоже, Battlefield 6 придерживается того же подхода.

Главный игровой дизайнер Dice недавно ответил на вопросы фанатов по поводу отблесков снайперских винтовок. Кстати, в Battlefield 6 у снайперов есть характерный отблеск, который издалека выдаёт их местоположение.

Разработчик подтвердил, что блики будут смягчены, но не убраны полностью. Это вызвало ответ пользователя bighungry, который заявил, что Battlefield 6, похоже, стремится к реалистичности, но это решение противоречит реалистичным элементам.

Разработчики Dice подтвердили, что команда ставит веселье и баланс выше реализма. Тем не менее, действие игры по-прежнему происходит в правдоподобной и более реалистичной вселенной для лучшего погружения.

По сравнению с милитари-играми, такими как Arma или Squad, игра всё ещё довольно аркадная. В то же время, она сохраняет реалистичное обращение с оружием, разрушения и реалистичную графику, что в какой-то степени имитирует боевые действия.

Dice подтвердила, что фанаты не увидят микротранзакций, подобных Call of Duty, в Battlefield 6, что ещё больше добавляет игре достоверности. Однако это заявление также означает, что фанатам стоит ожидать изменений баланса и решений в игровом процессе, которые не обязательно соответствуют реальности.

Официальный релиз Battlefield 6 запланирован на октябрь, а открытое бета-тестирование начнётся в конце этой недели, и все желающие смогут в неё поиграть.