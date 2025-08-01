"Никаких Бивисов и Баттхедов": Авторы Battlefield 6 вновь высказались о ярких и комичных скинах в духе Call of Duty

Разработчики Battlefield 6 чётко обозначили свою позицию: в игре не будет ярких и комичных скинов в духе Call of Duty. В интервью порталу ComicBook продюсеры шутера Алексия Кристофи и Дэвид Сирланд рассказали, что Battlefield 6 — это аутентичный и серьёзный военный шутер, где место стилю находится, но без гротеска и абсурда.

«Мы хотим, чтобы игроки могли самовыражаться и выглядеть круто, но при этом это должно соответствовать духу Battlefield, — объясняет Кристофи. — Никаких Бивисов и Баттхедов, никаких персонажей, которые выбиваются из реалистичного мира». По словам Сирланда, уместный внешний вид бойца особенно важен для распознавания классов — в этом заключается одна из основ геймплея.

Разработчики подчеркнули, что внешний облик солдата в Battlefield 6 играет не только эстетическую, но и функциональную роль. Например, у разведчиков на плече — три антенны, а в облике используется особый камуфляж. Это не просто стилистика — это способ помочь игроку мгновенно понять, с кем он имеет дело на поле боя.

Курс на реализм и узнаваемый визуальный стиль приближает игру к культовым Battlefield 3 и 4, что уже оценили фанаты. По словам авторов, они получают положительную обратную связь именно за это возвращение к корням.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Бета-тест стартует уже на следующей неделе.