"Никаких Бивисов и Баттхедов": Авторы Battlefield 6 вновь высказались о ярких и комичных скинах в духе Call of Duty

Разработчики Battlefield 6 чётко обозначили свою позицию: в игре не будет ярких и комичных скинов в духе Call of Duty. В интервью порталу ComicBook продюсеры шутера Алексия Кристофи и Дэвид Сирланд рассказали, что Battlefield 6 — это аутентичный и серьёзный военный шутер, где место стилю находится, но без гротеска и абсурда.
«Мы хотим, чтобы игроки могли самовыражаться и выглядеть круто, но при этом это должно соответствовать духу Battlefield, — объясняет Кристофи. — Никаких Бивисов и Баттхедов, никаких персонажей, которые выбиваются из реалистичного мира». По словам Сирланда, уместный внешний вид бойца особенно важен для распознавания классов — в этом заключается одна из основ геймплея.
Разработчики подчеркнули, что внешний облик солдата в Battlefield 6 играет не только эстетическую, но и функциональную роль. Например, у разведчиков на плече — три антенны, а в облике используется особый камуфляж. Это не просто стилистика — это способ помочь игроку мгновенно понять, с кем он имеет дело на поле боя.
Курс на реализм и узнаваемый визуальный стиль приближает игру к культовым Battlefield 3 и 4, что уже оценили фанаты. По словам авторов, они получают положительную обратную связь именно за это возвращение к корням.
Battlefield 6 выйдет 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Бета-тест стартует уже на следующей неделе.
ООООООООООО, пацантрэ, мои баки заправлены, пушка помыта!!! В эфире ветеран трёх мировых баттлефилдов. Опытная крыса со снайперкой приветствует.
1. Если увидите вокруг себя 10 клэйморов и почувствуете на яйцах С4 - знайте вы в прицеле и уже летите пять метров с оторванной тыквой ха ха.
2. Если в батле6 кто-то взорвёт нюку - знайте мне продали читы без паспорта.
3. CPU лимитед детектед - на рекомендованных будет 40 фепес - инфа 120%, лучше купите консоль. Я кстати люблю когда много падеров хе хе. Сам тож падер.
4. Вот бы Трамп отменил толерантность и еа сделали голосовой чат без модерации - люблю послушать поздравления.
5. Голосуй за Гуфовского:
Что за кринж я прочитал?
Почему я раньше не слышал этого мёда для ушей?
[Интро]
Йоу-йоу-йоу, здорова пацаны!
Это – AleXDarkstalker98
Батя купил мне новый комп
Специально, чтобы я мог играть в эту крутую игру
И игра называется Battlefield 3
Это – лучшая игра во вселенной
Все, у кого не идет Battlefield 3: Тупая школота и лохи
Йоу-йоу-йоу
[Припев]
Battlefield 3
Мы играем в Battlefield, потому что мы круты и ничего не тормозит
–ttlefield 3
А во всякие Team Fortress'ы и Контры играют только лохи
Battlefield 3
Мы – элита спецназа, супер войска, всех убиваем сразу
Battlefield, Battlefield
[Куплет 1]
Базарю! Баталфилд три крутая игра, почти как контра
Можно играть за солдат, можно на танке гонять, из миномёта стрелять
Летать на самолётах, давить пехоту на БТР'е
Хотя я не уверен что в этой игре есть БТР'ы, недавно играю просто
Батя купил мне новый комп, чтоб я в Battlefield 3 играть мог
И мы с парнями, каждый день гоняем, всех убиваем, играем профессианально
Читаков презираем, читакам диссреспекты
Если ты читак, то просто сдохни, тварь! Прекрати в Баттлу играть
Пулемётчик самый крутой персонаж, он даже круче чем спецназ, он патроны кидает
Всем патронов тут вечно не хватает
Только за снайпера пацаны не играйте, играйте за пулемётчиков
[Припев]
Battlefield 3
Мы играем в Battlefield, потому что мы круты и ничего не тормозит
–ttlefield 3
А во всякие Team Fortress'ы и Контры играют только лохи
Battlefield 3
Мы – элита спецназа, супер войска, всех убиваем сразу
Battlefield, Battlefield
[Куплет 2]
Короче, короче, музыка в игре – отпад
Звуки – просто супер реализм
Когда от взрыва гранат, тебе кажется как-будто в твоей комнате кто-то взорвал фугас
Ваще просто офигенно, аж стёкла дрожат
Графика – супер реализм, прям фотографика, фотореалистичная
Один раз перепутал реальность и игру – проткнул сестру ножом
Хотел сорвать с неё жетон, а оказалось что это не игра, а реальная жизнь
Меня посадили в БТЗ, сидел очень долго в следственном изоляторе
Потом родители выкупили меня оттуда
[Бридж]
А, это не припев, дальше, поём
Фристайл, супер, блин, а нет, уже припев, всё потом
[Припев]
Battlefield 3
Мы играем в Battlefield, потому что мы круты и ничего не тормозит
–ttlefield 3
А во всякие Team Fortress'ы и Контры играют только лохи
Battlefield 3
Мы – элита спецназа, супер войска, всех убиваем сразу
Battlefield, Battlefield
[Куплет 3]
С пацанами записали на мобилу звуки выстрелов из Battlefield'а
Ходим по району, включаем эти звуки выстрелов, пугаем бабок автоматными очередями
Бабки, не приходите на наш район, это – наша территория, просто сдохните
Ваша жизнь закончена, вы не умеете играть в Battlefield
[Скит]
Все кто, Battlefield, короче, не уважает, у вас просто не идёт Battlefield, вы нам завидуете, потому что Battlefield только для успешных людей. Супер требовательная г-графика в игре, поэтому нужно железо нормальное, а не какие-нибудь там Radeon'ы ваши отстойные. Играйте в свой Team Fortress 2, играйте в Контру, играйте в Call Of Duty, всё это – игры для тупых нищебродов. Я не знаю, мне просто жаль вас, вы не понимаете ничё в этой жизни, ничё не добились. Низшая социальная ступень развития. Игроки Battlefield, игроки в Battlefield – это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите как играют в Battlefield 3 на Ютубе успешные люди и просите у мамок денег на новые компы, может они сжалятся над вами и купят новый комп, тупые лошки. Ха-ха-ха-ха-ха
Быдло не выкупило
Распознавание классов по 3 пиксельным антеннам на плече с 200 метров это конечно инновация. Возвращение к корням после провала 2042 звучит просто как попытка продать ту же игру в серой обертке. Ждём первый премиум скин в виде золотого калашникова через месяц после релиза и новогодние шапки на касках под видом тактического реализма.
Так это ж прямое продолжение 2042 )
Уважуха. Ещё бы качество держали на высоком уровне.
А я вот почему-то не верю этим словам
Эххх опять придётся самому устанавливать васянские моды на Нему Монако и улетать в бан (
Я прогрелся чисто из-за того что жду и что цена всего 40 долларов
Ждем в любом случае!)
Бли, Никки Минаж не будет, как в Warzone или кого там эти полоумные из Активижн туда добавляли.
да ладно ты тока глянь на эту голодную битч
Кажется во время выхода мв 1 и варзоны активижн так же говорили // Алексей Богомолов