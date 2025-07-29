Никакого аниме, нелепых коллабораций и другого кринжа: новая утечка Battlefield 6 раскрывает скины для шутера

Пока Call of Duty продолжает превращаться в феерию безвкусицы с мультяшными костюмами, розовыми пушками и героями из комиксов, в сети появилась утечка, вселяющая надежду в поклонников более серьезных военных шутеров. На Reddit были опубликованы изображения предполагаемых скинов фракций из грядущей Battlefield 6. И, судя по всему, студия DICE нацелена вернуть проекту ту аутентичность, за которую серию и ценили когда-то.

На опубликованных скриншотах можно увидеть обмундирование для бойцов разных классов. В дизайне нет ни малейшего намека на кислотные цвета, стилизованные маски или персонажей из популярных франшиз. Всё выглядит строго, функционально и правдоподобно — как будто герои действительно отправляются на поле боя, а не на сходку фанатов аниме. В эпоху, когда даже такие проекты, как Tom Clancy’s Rainbow Six, утратили связь с военной тематикой ради трендовых коллабораций, такая выдержанность выглядит редкостью.

Конечно, нельзя исключать, что в будущем EA всё же попытается встроить элементы "живого сервиса" с "креативными" кроссоверами ради прибыли. Однако пока что всё указывает на попытку вернуть доверие аудитории и избавиться от клейма позора после провала Battlefield 2042.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК. Хотя это не официальная дата, пока что все указывает на то, что новая часть шутера выйдет уже этой осенью.