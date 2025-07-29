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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 213 оценок

Никакого аниме, нелепых коллабораций и другого кринжа: новая утечка Battlefield 6 раскрывает скины для шутера

Gutsz Gutsz

Пока Call of Duty продолжает превращаться в феерию безвкусицы с мультяшными костюмами, розовыми пушками и героями из комиксов, в сети появилась утечка, вселяющая надежду в поклонников более серьезных военных шутеров. На Reddit были опубликованы изображения предполагаемых скинов фракций из грядущей Battlefield 6. И, судя по всему, студия DICE нацелена вернуть проекту ту аутентичность, за которую серию и ценили когда-то.

+ ещё 6 картинок

На опубликованных скриншотах можно увидеть обмундирование для бойцов разных классов. В дизайне нет ни малейшего намека на кислотные цвета, стилизованные маски или персонажей из популярных франшиз. Всё выглядит строго, функционально и правдоподобно — как будто герои действительно отправляются на поле боя, а не на сходку фанатов аниме. В эпоху, когда даже такие проекты, как Tom Clancy’s Rainbow Six, утратили связь с военной тематикой ради трендовых коллабораций, такая выдержанность выглядит редкостью.

Конечно, нельзя исключать, что в будущем EA всё же попытается встроить элементы "живого сервиса" с "креативными" кроссоверами ради прибыли. Однако пока что всё указывает на попытку вернуть доверие аудитории и избавиться от клейма позора после провала Battlefield 2042.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК. Хотя это не официальная дата, пока что все указывает на то, что новая часть шутера выйдет уже этой осенью.

82
63
Комментарии: 63
Ваш комментарий
Anglerfish

Так это в начале всегда так. А потом идут розовые пони.

Правда, они могут как раз на это топить при позиционировании игры, чтобы она стала убежищем для уставших от этого совокуплённого цирка в милитари-шутерах.

39
ogtruepac

Это не колда, у батлы никогда такой херни не было

13
WHisKY Del

Быть антиподом колды, звучит как бизнесплан😁 Врятли они настолько умные, скорее повторят "бизнесплан" первой MW, вначали все было трушно, ничего цветастого а потом если зайдет народу, добавят красок так сказать. И название сменят на батлрояль

11
Anglerfish ogtruepac

Про Siege тоже писали, если память не изменяет, что у нас-то не Колдень, у нас всё серьёзно.

1
Виталик47

ФУ, БЕЗ ОНИМЭ ДАЖЕ СМОТРЕТЬ НА ЭТУ ПОДЕЛКУ НЕ БУДУ!

22
Pravdarub

Фу. Анимэ тëлка на аве, твоя мать в долговой яме.

20
QueerMalden

Ясно фанатик анимешного парашника😆😂

5
ТентаклЪ

В смысле без аниме? Там челы выпрыгивают из самолёта чтобы выстрелить в преследователя из базу и потом сесть назад в самолёт. Это по твоему не аниме?

2
Glukinc

По этому в колду больше ни ни. Совсем у ребят крыша поехала.

16
WHisKY Del

Нужной возрастной группе это заходит.

5
flaur74

Года 3 уже, ты только сейчас заметил?)

2
Glukinc flaur74

Да я порой любитель навернуть того самого. Пойду в танков поиграю)

askazanov

Чё то по виду какой то Battlefield 2042 с новыми картами просто .

9
Xstranger

Вы не правы. Там геймплей немного отличается от BF 2042.

askazanov Xstranger

Вот как раз в геймплее разницы не увидел по многим роликам, посмотрим конечно что в итоге будет.

QueerMalden

DICE молодцы как всегда! Видно что Взрослые мужики и люди работают в штате в отличие от недошкольников и подростков в Activision😆

7
Night Strider

2052

Пользователь ВКонтакте

Ну да, вместо розовых стволов и онемэ какие то не очень богатые казуальные сракболисты. Которые себе даже китайскую копию реального камка купить не смогли и пошли в гражданский магаз // Александр Ковалёв

3
Пользователь ВКонтакте

Не которые, судя по глазам, сами от в шоке от того что получилось))) // Алексей Лютиков

Dellinger

Ну не ужели что то адекватное в наше то время

3
GromStory

Не стоит торопиться с выводами.

4
10522 GromStory
4
ZaOupV

а детишки и умственно неполноценные как играть будут без аниме?

3
JustA_NiceGuy

Батла никогда не была для детей. А те, кто всё же играл, уже давно не дети. И новому поколению есть во что играть, где скины с клоунами каждый день.

Fraips

Хотелось бы верить конечно,но как показывает практика в последствие всё равно в игру заезжает всякая разноцветная мишура,анимешницы всякие,ушки хвосты и прочая хератая для детей или азиатов,которые такое д*ерьмо ложками готовы жрать,лиж бы у них на пушке красовалась очередная анимешная тянка.Да и теже колоборации почему бы и нет,но главное что бы было в сеттинге игры.

2
llaann

Осталось надеяться на хорошую оптимизацию на старте и победа в руках DICE.

2
K0t Felix

Чичяс как раз и идут тесты, думаю оптимизон на уровне буит

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