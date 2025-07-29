Никакого аниме, нелепых коллабораций и другого кринжа: новая утечка Battlefield 6 раскрывает скины для шутера

Пока Call of Duty продолжает превращаться в феерию безвкусицы с мультяшными костюмами, розовыми пушками и героями из комиксов, в сети появилась утечка, вселяющая надежду в поклонников более серьезных военных шутеров. На Reddit были опубликованы изображения предполагаемых скинов фракций из грядущей Battlefield 6. И, судя по всему, студия DICE нацелена вернуть проекту ту аутентичность, за которую серию и ценили когда-то.
На опубликованных скриншотах можно увидеть обмундирование для бойцов разных классов. В дизайне нет ни малейшего намека на кислотные цвета, стилизованные маски или персонажей из популярных франшиз. Всё выглядит строго, функционально и правдоподобно — как будто герои действительно отправляются на поле боя, а не на сходку фанатов аниме. В эпоху, когда даже такие проекты, как Tom Clancy’s Rainbow Six, утратили связь с военной тематикой ради трендовых коллабораций, такая выдержанность выглядит редкостью.
Конечно, нельзя исключать, что в будущем EA всё же попытается встроить элементы "живого сервиса" с "креативными" кроссоверами ради прибыли. Однако пока что всё указывает на попытку вернуть доверие аудитории и избавиться от клейма позора после провала Battlefield 2042.
Battlefield 6 выйдет 10 октября на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК. Хотя это не официальная дата, пока что все указывает на то, что новая часть шутера выйдет уже этой осенью.
Так это в начале всегда так. А потом идут розовые пони.
Правда, они могут как раз на это топить при позиционировании игры, чтобы она стала убежищем для уставших от этого совокуплённого цирка в милитари-шутерах.
Это не колда, у батлы никогда такой херни не было
Быть антиподом колды, звучит как бизнесплан😁 Врятли они настолько умные, скорее повторят "бизнесплан" первой MW, вначали все было трушно, ничего цветастого а потом если зайдет народу, добавят красок так сказать. И название сменят на батлрояль
Про Siege тоже писали, если память не изменяет, что у нас-то не Колдень, у нас всё серьёзно.
ФУ, БЕЗ ОНИМЭ ДАЖЕ СМОТРЕТЬ НА ЭТУ ПОДЕЛКУ НЕ БУДУ!
Фу. Анимэ тëлка на аве, твоя мать в долговой яме.
Ясно фанатик анимешного парашника😆😂
В смысле без аниме? Там челы выпрыгивают из самолёта чтобы выстрелить в преследователя из базу и потом сесть назад в самолёт. Это по твоему не аниме?
По этому в колду больше ни ни. Совсем у ребят крыша поехала.
Нужной возрастной группе это заходит.
Года 3 уже, ты только сейчас заметил?)
Да я порой любитель навернуть того самого. Пойду в танков поиграю)
Чё то по виду какой то Battlefield 2042 с новыми картами просто .
Вы не правы. Там геймплей немного отличается от BF 2042.
Вот как раз в геймплее разницы не увидел по многим роликам, посмотрим конечно что в итоге будет.
DICE молодцы как всегда! Видно что Взрослые мужики и люди работают в штате в отличие от недошкольников и подростков в Activision😆
2052
Ну да, вместо розовых стволов и онемэ какие то не очень богатые казуальные сракболисты. Которые себе даже китайскую копию реального камка купить не смогли и пошли в гражданский магаз // Александр Ковалёв
Не которые, судя по глазам, сами от в шоке от того что получилось))) // Алексей Лютиков
Ну не ужели что то адекватное в наше то время
Не стоит торопиться с выводами.
а детишки и умственно неполноценные как играть будут без аниме?
Батла никогда не была для детей. А те, кто всё же играл, уже давно не дети. И новому поколению есть во что играть, где скины с клоунами каждый день.
Хотелось бы верить конечно,но как показывает практика в последствие всё равно в игру заезжает всякая разноцветная мишура,анимешницы всякие,ушки хвосты и прочая хератая для детей или азиатов,которые такое д*ерьмо ложками готовы жрать,лиж бы у них на пушке красовалась очередная анимешная тянка.Да и теже колоборации почему бы и нет,но главное что бы было в сеттинге игры.
Осталось надеяться на хорошую оптимизацию на старте и победа в руках DICE.
Чичяс как раз и идут тесты, думаю оптимизон на уровне буит