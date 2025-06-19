Новое обновление Battlefield Labs принесло поддержку NVIDIA DLSS 4, файлы, связанные с режимом Battle Royale, и другое

Сегодня вышло новое обновление Battlefield Labs, которое представляет новые функции для тестовой версии того, что, предположительно, станет следующей частью популярной серии шутеров от первого лица.

Как сообщается на официальном сабреддите франшизы, новый патч, который вышел несколько часов назад, внес несколько изменений и улучшений, таких как поддержка NVIDIA DLSS 4 и возможность отключить границу вокруг зоны захвата. Кроме того, новое обновление изменило водяной знак с PRE ALPHA на ALPHA и добавило файлы, связанные с режимом Battle Royale. Учитывая обещание новостей о системе классов, есть вероятность, что обновление было отложено в рамках подготовки к чему-то, возможно, официальному анонсу следующей Battlefield, который все еще запланирован на это лето.

Хотя кадры Battlefield Labs не предназначались для распространения, многие из них попали в сеть, давая возможность заранее взглянуть на то, что должна предложить следующая часть серии. Помимо многопользовательских режимов, которые избранные пользователи могут протестировать прямо сейчас, следующая часть серии также будет включать однопользовательскую кампанию, разработанную Motive Studios, командой, стоящей за ремейком Dead Space в 2023 году, на которую будут влиять такие телешоу и фильмы, как «Спецназ: Львица» и «Падение империи».