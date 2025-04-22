Новые изображения из утечки тестов Battlefield Labs демонстрируют локации пустыни и снежных гор

Недавние изображения, опубликованные на форуме Reddit, демонстрируют новые карты Battlefield 6, характеризующиеся широким спектром климатических условий — от заснеженных горных пиков до безжизненных пустынных равнин. Эти снимки, предположительно, получены из внутренних тестовых версий — Battlefield Labs.

Одна из представленных карт — снежный высокогорный пейзаж с отвесными скалами и заснеженными тропами. Предположительно, она называется Capstone. Вторая — пустынная местность, с окопами и инженерными сооружениями, схожая по стилю с туркменскими степями. Вариант названия этой карты — Tungsten, по мнению фанатов.

Сообщество положительно встретило утечку, отмечая интерес к возвращению к более тактическому стилю боя — с акцентом на вертикальные идеи и разрушения окружения. Игроки проводят параллели с классическими Battlefield 4 и Bad Company 2, надеясь на возрождение таких механик, как реалистичная разрушаемость объектов и сложную физику боёв.

Официальных комментариев от EA и DICE по поводу происхождения изображений пока не поступало. Однако инсайдеры считают, что представленные локации станут стартовым набором карт для будущего Battlefield. Проект пока не получил официального названия, но интерес аудитории усилен слухами о возможном возвращении серии Bad Company.

Ожидается, что официальный анонс игры состоится в ближайшие недели, и фанаты с интересом наблюдают за развитием ситуации.