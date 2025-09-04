Новые сливы по Battlefield 6 показывают первые карты, которые будут добавлены в шутер с бесплатными обновлениями

Закрытое тестирование Battlefield 6 в рамках программы Battlefield Labs продолжает оставаться главным источником утечек по игре. Вслед за геймплеем «Королевской битвы» в сеть утекли изображения и первые детали сразу двух новых карт, которые, предположительно, появятся в игре с выходом первого сезона.

Как сообщают датаманеры, первая карта носит название Eastwood и представляет собой богатый жилой район на холмах Лос-Анджелеса. Судя по схеме, локация будет преимущественно пехотной, с большим количеством вилл и коттеджей. Сообщество предполагает, что большинство этих построек можно будет сносить практически под ноль, в то время как крупный особняк на вершине холма останется неуязвимым для сохранения баланса.

Вторая карта, Badlands, предлагает совершенно иную атмосферу. Это засушливая промышленная зона, ориентированная на добычу нефти, с двумя крупными базами для фракций PAX Armata и NATO. Достоверность этой утечки подкрепляется скриншотом непосредственно из игры, который демонстрирует локацию «PAX Armata Base».

По информации инсайдеров, обе карты являются частью контента первого сезона Battlefield 6. Также ходят слухи, что третьей картой сезона может стать ремейк карты «Центр» (Downtown) из Battlefield Hardline, так как все три локации географически относятся к Лос-Анджелесу.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.