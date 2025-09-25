Новый атмосферный трейлер Battlefield 6 раскрыл детали сюжетной кампании

EA и Sony представили свежий трейлер Battlefield 6, сосредоточенный на одиночной кампании. События разворачиваются в 2027 году, когда мир стоит на грани масштабного конфликта. Игроки возьмут на себя роль бойцов элитных подразделений морской пехоты США, противостоящих мощной ЧВК Pax Armata. Эта группировка укрепляет своё влияние на фоне распада НАТО, дестабилизирует международные отношения и даже организует вторжение в Гибралтар.

Кампания обещает динамичные сражения в ключевых точках мира, где игрокам предстоит использовать тактику, современное вооружение и координацию отряда.

Официальный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на PlayStation 5, Xbox Series и PC.