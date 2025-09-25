Новый атмосферный трейлер Battlefield 6 раскрыл детали сюжетной кампании

EA и Sony представили свежий трейлер Battlefield 6, сосредоточенный на одиночной кампании. События разворачиваются в 2027 году, когда мир стоит на грани масштабного конфликта. Игроки возьмут на себя роль бойцов элитных подразделений морской пехоты США, противостоящих мощной ЧВК Pax Armata. Эта группировка укрепляет своё влияние на фоне распада НАТО, дестабилизирует международные отношения и даже организует вторжение в Гибралтар.
Кампания обещает динамичные сражения в ключевых точках мира, где игрокам предстоит использовать тактику, современное вооружение и координацию отряда.
Официальный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на PlayStation 5, Xbox Series и PC.
Мерзкая баба... и еще орёт в трейлере. Да уж.
А так все очень круто.
А что там модели должны быть из Playboy?
Как ты посмел! Это же муслеманка иди видео снимай с извинениями!))
Похер
Могло быть бы и по графонистей....
Батла теперь Калда, Калдабатла, Батлкалдабудла
отлично,начинайте собирать на озвучку
там перевода вообще нет в игре
Сейчас на меня набросятся уникумы за до*б до мелочей, но, имхо, это довольно забавно.
Уже на 12 (!) секунде боец в трейлере носит... Страйкбольную маску!
Если вы далеки от сракобола и почему-то мне не верите, просто загуглите "страйкбольная маска с сеткой" и уже в первом ряду в гугле вы увидите точно такую же выдачу.
Собственно, а в чём бугурт спросите вы? Ну, как минимум в том что вне рамок страйкбола данная маска не имеет практического смысла, особенно в "реальных" боевых действиях:
1. Она не подходит для сокрытия личности как балаклава или шемаг, ибо в ней сетка и через неё кое-как, но видно значительную часть лица;
2. Она не подходит для защиты от пыли/снега/грязи и т.д., потому что - опять же - передняя часть из сетки (чтобы любящим комфорт диванным войнам было легче дышать преодолевая очередной овраг, ну и чтобы очки дополнительно не запотевали заодно как при их использовании с той же балаклавой);
3. Она нисколько не защитит от осколков любых видов даже на излёте - есть либо специальные допы на общевойсковые шлемы, либо баллистические маски, либо специальные шлемы аля Алтын, специально для этого созданные. На крайняк кевларовые воротники для бронежилета.
Я, конечно, тот ещё реконструктор, но за свою жизнь я пока ни разу не видел, чтобы хоть кто-то, хоть в какой-нибудь стране в мире (даже т.н. "третьего мира") хоть в каком-нибудь реальном конфликте любой величины использовал страйкбольную маску с сеткой, ибо она ну совершенно не практична, только если тебе не нужно с переменным успехом защищать зубы/нижнюю часть лица от пластиковых шариков + чтобы тебе было полегче дышать.
Я это всё к чему - там ранее были слова про отсутствие клоунских скинов в 6ой Батле (по-крайней мере "поначалу" (с)), но если уже в трейлере кампании (и, соответственно, в самой компании) эти люди на полном серьёзе запихнули в игру такую вещь... В общем, я думаю будет очень весело созерцать внутриигровую "серьёзность" и "реализм".