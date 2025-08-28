Новый трейлер Battlefield 6 посвящён уникальным функциям на ПК

Electronic Arts и DICE выпустили трейлер ПК-версии Battlefield 6 и одновременно анонсировали ряд технических нововведений, призванных переосмыслить игровой процесс на компьютере. Игра выйдет 10 октября и предлагает набор функций, разработанных для максимального использования возможностей современного оборудования, включая 4K-графику, разблокированную частоту кадров и поддержку ультрашироких мониторов.

Одним из наиболее заметных нововведений является широкий уровень настройки: более 600 настраиваемых параметров, позволяющих адаптировать управление, HUD и графические настройки к предпочтениям каждого игрока. Что касается безопасности, игра будет защищена Javelin Anti-Cheat — системой, разработанной для обеспечения более безопасных матчей и ограничения помех от внешнего программного обеспечения.

Battlefield 6 использует ведущие на сегодняшний день технологии масштабирования и оптимизации: NVIDIA DLSS, Intel XeSS и AMD FSR. Благодаря этим решениям можно будет добиться оптимального баланса между визуальным качеством и плавностью даже в боевых ситуациях с сотнями одновременно отображаемых на экране элементов.

В трейлере подчёркивается ориентированный на ПК подход, где каждая техническая деталь — от сверхширокой поддержки до возможностей настройки — разработана для максимального раскрытия возможностей платформ последнего поколения. С этим релизом DICE стремится предоставить самый полный игровой опыт Battlefield, когда-либо созданный на ПК.