NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 581.42 для Battlefield 6

Сегодня NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready 581.42, оптимизированный для игры Battlefield 6 от EA. Драйвер выйдет за полторы недели до выхода Battlefield 6, запланированного на 10 октября. Как и в недавней бета-версии, игра будет поддерживать NVIDIA DLSS 4: многокадровую генерацию, генерацию кадров, суперразрешение, DLAA и Reflex. В отличие от Battlefield V и Battlefield 2042, в игре не будет эффектов трассировки лучей, поскольку разработчики полностью сосредоточились на производительности. В связи с этим они также недавно отметили свою работу по оптимизации игры для Xbox Series S как ключ к повышению производительности даже на других платформах, включая ПК.

Новый драйвер GeForce Game Ready также оптимизирован для обновления Breakpoint для FBC: Firebreak, которое вчера вышло на всех платформах. FBC: Firebreak уже поддерживает трассировку пути, многокадровую генерацию NVIDIA DLSS 4, генерацию кадров, суперразрешение, реконструкцию лучей и Reflex.

Сегодня Alien: Rogue Incursion Evolved Edition от Survios выходит на ПК (и консолях) с поддержкой NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией, генерацией кадров DLSS, суперразрешением DLSS и технологией Reflex.

NVIDIA также сообщила, что Project G-Assist, экспериментальный ИИ-помощник, помогающий пользователям настраивать, управлять и оптимизировать свои ПК с помощью голосовых и текстовых команд, выпускает новые обновления и добавляет новые команды для пользователей ноутбуков, включая оптимизацию настроек игр и приложений для игры на ходу, управление BatteryBoost для увеличения времени автономной работы при сохранении плавной частоты кадров и включение WhisperMode для снижения уровня шума вентилятора до 50% за счёт настройки настроек игр и приложений, а также частоты кадров.