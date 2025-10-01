Опубликован полный список из 42 достижений для Battlefield 6, а также уникальный платиновый трофей для PS5

Battlefield 6 выйдет 10 октября, и хотя большинство игроков сразу же окунутся в многопользовательскую битву, некоторые будут изучать список достижений и трофеев. К счастью, Battlefield Studios уже опубликовала полный список, в котором указано большинство действий, необходимых для получения достижений и трофеев.
Примечательно, что игрокам PlayStation 5 будет доступен 43-й трофей, который, конечно же, будет называться «Платиновый трофей», выдаваемый после получения всех остальных трофеев. Battlefield Studios не раскрыла описание всех достижений в своей публикации на официальном аккаунте Battlefield в X, поскольку некоторые из них имеют пометки «Секретно» и «Совершенно секретно».
Наконец, платиновый трофей для пользователей PlayStation 5 под названием «Идеально сбалансировано, как и должно быть» может быть отсылкой к Таносу из фильма «Мстители: Война бесконечности».
Полный список достижений и трофеев Battlefield 6:
Stand Alone
- Completed Always Faithful
Rock of Gibraltar
- Complete The Rock and Operation Gladius
Devil in the Dark
- Complete Night Raid
Secret Service
- Complete No Sleep and Moving Mountains
High Roller
- Complete Nile Guard
Damned If You Do
- Complete Operation Ember Strike
Cloak and Dagger
- Complete the Battlefield 6 Campaign
In Memoriam
- Pick up a Campaign collectible
Dogs of War
- Pick up 5 Campaign collectibles
Hounds of War
- Pick up 10 Campaign collectibles
Wolves of War
- Pick up 20 Campaign collectibles
Pack Leader
- Pick up all Campaign collectibles
Peak Performance
- Complete a Single Player mission on the hardest difficulty
Liquidator
- Kill 50 enemies with headshots in the Campaign
One Stone
- Eliminate 3 enemies with a single grenade in Single Player
Armor Annihilation
- Destroy 10 enemy vehicles in Single Player
[CLASSIFIED]
- [Top Secret]
[CLASSIFIED]
- [Top Secret]
[CLASSIFIED]
- [Top Secret]
[CLASSIFIED]
- [Top Secret]
[CLASSIFIED]
- [Top Secret]
[CLASSIFIED]
- [Top Secret]
[CLASSIFIED]
- [Top Secret]
[CLASSIFIED]
- [Top Secret]
[CLASSIFIED]
- [Top Secret]
Private First Class Montes
- Reach Rank 9
Lance Corporal Matkovic
- Reach Rank 14
Sargent Redford
- Reach Rank 25
Command and Conquest 2
- Capture 128 objectives in Conquest
Frontline
- Take 41 Sectors in Breakthrough
Super Bomb Man
- Arm or disarm 5 M-COM explosives in a Multiplayer match
Five by Five
- Get 5 multi-kills as Assault in Multiplayer
Wrench Monkey
- Repair vehicles for 2042 damage in Multiplayer
Stolz der Nation
- Get 250 sniper rifle kills as Recon in Multiplayer
A Joyful Nurse
- Revive 1996 players as Support in Multiplayer
Medal of Honor
- Commit 414 acts of valor in Multiplayer
Heavy Weaponry
- Get 5 kills with LMGs without reloading in Multiplayer
1200
- Get 6 sidearm headshot kills in a Multiplayer match
Road Rash
- Get a Roadkill with vehicles in Multiplayer
A Little C4 Knocking on Your Door
- Deal 2000 damage to enemy vehicles with the Demolition Charge
First Blood 2
- Perform 10 takedowns in a Multiplayer match
Punished
- Get 129 kills in Multiplayer.
Perfectly Balanced, As All Things Should Be
- Completed all Trophies (PlayStation® 5 Platinum Trophy)
