Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 620 оценок

Опубликован полный список из 42 достижений для Battlefield 6, а также уникальный платиновый трофей для PS5

KoRnEr KoRnEr

Battlefield 6 выйдет 10 октября, и хотя большинство игроков сразу же окунутся в многопользовательскую битву, некоторые будут изучать список достижений и трофеев. К счастью, Battlefield Studios уже опубликовала полный список, в котором указано большинство действий, необходимых для получения достижений и трофеев.

Примечательно, что игрокам PlayStation 5 будет доступен 43-й трофей, который, конечно же, будет называться «Платиновый трофей», выдаваемый после получения всех остальных трофеев. Battlefield Studios не раскрыла описание всех достижений в своей публикации на официальном аккаунте Battlefield в X, поскольку некоторые из них имеют пометки «Секретно» и «Совершенно секретно».

Наконец, платиновый трофей для пользователей PlayStation 5 под названием «Идеально сбалансировано, как и должно быть» может быть отсылкой к Таносу из фильма «Мстители: Война бесконечности».

Полный список достижений и трофеев Battlefield 6:

Спойлер

Stand Alone

  • Completed Always Faithful

Rock of Gibraltar

  • Complete The Rock and Operation Gladius

Devil in the Dark

  • Complete Night Raid

Secret Service

  • Complete No Sleep and Moving Mountains

High Roller

  • Complete Nile Guard

Damned If You Do

  • Complete Operation Ember Strike

Cloak and Dagger

  • Complete the Battlefield 6 Campaign

In Memoriam

  • Pick up a Campaign collectible

Dogs of War

  • Pick up 5 Campaign collectibles

Hounds of War

  • Pick up 10 Campaign collectibles

Wolves of War

  • Pick up 20 Campaign collectibles

Pack Leader

  • Pick up all Campaign collectibles

Peak Performance

  • Complete a Single Player mission on the hardest difficulty

Liquidator

  • Kill 50 enemies with headshots in the Campaign

One Stone

  • Eliminate 3 enemies with a single grenade in Single Player

Armor Annihilation

  • Destroy 10 enemy vehicles in Single Player

[CLASSIFIED]

  • [Top Secret]

[CLASSIFIED]

  • [Top Secret]

[CLASSIFIED]

  • [Top Secret]

[CLASSIFIED]

  • [Top Secret]

[CLASSIFIED]

  • [Top Secret]

[CLASSIFIED]

  • [Top Secret]

[CLASSIFIED]

  • [Top Secret]

[CLASSIFIED]

  • [Top Secret]

[CLASSIFIED]

  • [Top Secret]

Private First Class Montes

  • Reach Rank 9

Lance Corporal Matkovic

  • Reach Rank 14

Sargent Redford

  • Reach Rank 25

Command and Conquest 2

  • Capture 128 objectives in Conquest

Frontline

  • Take 41 Sectors in Breakthrough

Super Bomb Man

  • Arm or disarm 5 M-COM explosives in a Multiplayer match

Five by Five

  • Get 5 multi-kills as Assault in Multiplayer

Wrench Monkey

  • Repair vehicles for 2042 damage in Multiplayer

Stolz der Nation

  • Get 250 sniper rifle kills as Recon in Multiplayer

A Joyful Nurse

  • Revive 1996 players as Support in Multiplayer

Medal of Honor

  • Commit 414 acts of valor in Multiplayer

Heavy Weaponry

  • Get 5 kills with LMGs without reloading in Multiplayer

1200

  • Get 6 sidearm headshot kills in a Multiplayer match

Road Rash

  • Get a Roadkill with vehicles in Multiplayer

A Little C4 Knocking on Your Door

  • Deal 2000 damage to enemy vehicles with the Demolition Charge

First Blood 2

  • Perform 10 takedowns in a Multiplayer match

Punished

  • Get 129 kills in Multiplayer.

Perfectly Balanced, As All Things Should Be

  • Completed all Trophies (PlayStation® 5 Platinum Trophy)
12
6
Комментарии:  6
QuiescentEldon
4
chanp14

опять эксклюзивно для vkplay?

3
Dark1994

Кто нибудь мне скажет, почему гифты для ру региона стоят от 6500, а украина и Китай по 3500?

1
DxnB

для рашки своя приколюха с гифтами, а в укр и др. странах все легко

5
Dark1994 DxnB

Ну хз, зачастую гифты стоят дешевле чем в самом стиме) экспедиция 33 гифт 2к стоит, в стиме 3, как пример.

1
K0t Felix
«Идеально сбалансировано, как и должно быть» может быть отсылкой к Таносу из фильма «Мстители: Война бесконечности».

Вполне может быть