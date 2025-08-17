Опять на конвейер? По данным аналитика, EA хочет выпускать Battlefield каждый год от трех разных студий

Похоже, Electronic Arts всерьез намерена повторить стратегию Activision с ее Call of Duty, поставив франшизу Battlefield на ежегодный конвейер. Об этом сообщил известный индустриальный аналитик Майкл Пактер, сославшись на личный разговор с генеральным менеджером серии Battlefield, Байроном Бидом.

Баг из Battlefield 2042

Согласно Пактеру, план EA заключается в том, чтобы три разные студии работали над своими играми серии по трехлетнему циклу, что позволит выпускать новую часть Battlefield каждый год. Это в точности копирует модель разработки Call of Duty, однако, по словам аналитика, до реализации этого плана еще 5-6 лет.

Насколько это хорошее решение, сказать сложно. Activision уже много лет активно критикуют за такой подход. Ежегодный цикл часто приводит к тому, что игры страдают от технических проблем на старте, недостатка контента и общего отсутствия инноваций, что вызывает недовольство даже у самых преданных фанатов.

Более того, в истории самой Battlefield уже были попытки встать на «конвейер» и выпускать новые части каждый год или через год (Battlefield Hardline, Battlefield 1, Battlefield V). Ничего хорошего из этого не вышло, и в итоге это привело к необходимости делать большие перерывы между релизами. Грядущая Battlefield 6 и так несет на себе огромный груз ответственности — ей предстоит восстановить репутацию франшизы после катастрофического провала Battlefield 2042.

Пока что это лишь долгосрочные планы, а вся индустрия ожидает релиза Battlefield 6. Игра выйдет 10 октября 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.