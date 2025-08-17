ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 489 оценок

Опять на конвейер? По данным аналитика, EA хочет выпускать Battlefield каждый год от трех разных студий

Gutsz Gutsz

Похоже, Electronic Arts всерьез намерена повторить стратегию Activision с ее Call of Duty, поставив франшизу Battlefield на ежегодный конвейер. Об этом сообщил известный индустриальный аналитик Майкл Пактер, сославшись на личный разговор с генеральным менеджером серии Battlefield, Байроном Бидом.

Баг из Battlefield 2042
Баг из Battlefield 2042

Согласно Пактеру, план EA заключается в том, чтобы три разные студии работали над своими играми серии по трехлетнему циклу, что позволит выпускать новую часть Battlefield каждый год. Это в точности копирует модель разработки Call of Duty, однако, по словам аналитика, до реализации этого плана еще 5-6 лет.

Насколько это хорошее решение, сказать сложно. Activision уже много лет активно критикуют за такой подход. Ежегодный цикл часто приводит к тому, что игры страдают от технических проблем на старте, недостатка контента и общего отсутствия инноваций, что вызывает недовольство даже у самых преданных фанатов.

Более того, в истории самой Battlefield уже были попытки встать на «конвейер» и выпускать новые части каждый год или через год (Battlefield Hardline, Battlefield 1, Battlefield V). Ничего хорошего из этого не вышло, и в итоге это привело к необходимости делать большие перерывы между релизами. Грядущая Battlefield 6 и так несет на себе огромный груз ответственности — ей предстоит восстановить репутацию франшизы после катастрофического провала Battlefield 2042.

Пока что это лишь долгосрочные планы, а вся индустрия ожидает релиза Battlefield 6. Игра выйдет 10 октября 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

42
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
sergeu78

по идее надо Medal of Honor возрождать или ремейк на старую часть сделать

21
TerryTrix

Ремейк дуалогии из PS1 или Allied Assault. Вот на ТАКОЕ я согласен)

7
Lvinomord TerryTrix

Поддерживаю.Я всё мечтаю про Medal of Honor Frontline на ps2

5
sergeu78 TerryTrix

с PS1 самое интересное было бы увидеть-там графа древняя а сюжет интересный

5
shooltz777

абсолютно вообще по фиг на эти дрочильни )

14
Пупсик 3D
2
Fatum Sibir

- EA мы вам игру сделали?

- Сделали!

- Вы дали нам время на разработку и тестирование ради полировки и доработки?

- Дали!

- Игра всем понравилась и мы отлично заработали?

- Заработали!

- Какой из этого вывод ЕА?

- Давайте так каждый год!!!

11
Сотонеющий tichka

Ну у колды же схема рабочая.

3
TerryTrix Сотонеющий tichka

Рабочая, но....не всегда.

2
Rey4rtRO
8
Mad_cloud

Ну удачи им

6
BelievingLeif

Как это у их сочетается. "Разработка игр дорожает" и конвейерная штамповка игр. Может всё наоборот. Разработка копеечная, но денег хотим больше. Больше игр и ценник выше.

5
MNM 777
4
Rey4rtRO
3
Phoenix87

С одной стороны жадные ублюдки, столько тайтлов годных было и все запороты: DA, Батла, Dead Space, НФС, MoH, Мирорс эдж. Ток всякие НХЛ, НБА, УФС, ФИФА и НФЛ развиваются, ну ещё для симсов длс до сих пор клепают. С другой стороны: ачо Калофдутым можно а им нет?

3
GraF68ru

Удивляет не жадность, а тупизна покупателей, которые раз за разом клюют на эту удочку.

3
Константин335

Если разные студии то может и выйдет что нормальное. Это ж не одна клепать будет каждый год, а раз разные то и времени на разработку будет больше

1
Xstranger
EA хочет выпускать Battlefield каждый год от трех разных студий

По 10 000 руб?

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ