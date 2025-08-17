Опять на конвейер? По данным аналитика, EA хочет выпускать Battlefield каждый год от трех разных студий

Похоже, Electronic Arts всерьез намерена повторить стратегию Activision с ее Call of Duty, поставив франшизу Battlefield на ежегодный конвейер. Об этом сообщил известный индустриальный аналитик Майкл Пактер, сославшись на личный разговор с генеральным менеджером серии Battlefield, Байроном Бидом.
Согласно Пактеру, план EA заключается в том, чтобы три разные студии работали над своими играми серии по трехлетнему циклу, что позволит выпускать новую часть Battlefield каждый год. Это в точности копирует модель разработки Call of Duty, однако, по словам аналитика, до реализации этого плана еще 5-6 лет.
Насколько это хорошее решение, сказать сложно. Activision уже много лет активно критикуют за такой подход. Ежегодный цикл часто приводит к тому, что игры страдают от технических проблем на старте, недостатка контента и общего отсутствия инноваций, что вызывает недовольство даже у самых преданных фанатов.
Более того, в истории самой Battlefield уже были попытки встать на «конвейер» и выпускать новые части каждый год или через год (Battlefield Hardline, Battlefield 1, Battlefield V). Ничего хорошего из этого не вышло, и в итоге это привело к необходимости делать большие перерывы между релизами. Грядущая Battlefield 6 и так несет на себе огромный груз ответственности — ей предстоит восстановить репутацию франшизы после катастрофического провала Battlefield 2042.
Пока что это лишь долгосрочные планы, а вся индустрия ожидает релиза Battlefield 6. Игра выйдет 10 октября 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
по идее надо Medal of Honor возрождать или ремейк на старую часть сделать
Ремейк дуалогии из PS1 или Allied Assault. Вот на ТАКОЕ я согласен)
Поддерживаю.Я всё мечтаю про Medal of Honor Frontline на ps2
с PS1 самое интересное было бы увидеть-там графа древняя а сюжет интересный
абсолютно вообще по фиг на эти дрочильни )
- EA мы вам игру сделали?
- Сделали!
- Вы дали нам время на разработку и тестирование ради полировки и доработки?
- Дали!
- Игра всем понравилась и мы отлично заработали?
- Заработали!
- Какой из этого вывод ЕА?
- Давайте так каждый год!!!
Ну у колды же схема рабочая.
Рабочая, но....не всегда.
Ну удачи им
Как это у их сочетается. "Разработка игр дорожает" и конвейерная штамповка игр. Может всё наоборот. Разработка копеечная, но денег хотим больше. Больше игр и ценник выше.
С одной стороны жадные ублюдки, столько тайтлов годных было и все запороты: DA, Батла, Dead Space, НФС, MoH, Мирорс эдж. Ток всякие НХЛ, НБА, УФС, ФИФА и НФЛ развиваются, ну ещё для симсов длс до сих пор клепают. С другой стороны: ачо Калофдутым можно а им нет?
Удивляет не жадность, а тупизна покупателей, которые раз за разом клюют на эту удочку.
Если разные студии то может и выйдет что нормальное. Это ж не одна клепать будет каждый год, а раз разные то и времени на разработку будет больше
По 10 000 руб?