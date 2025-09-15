От 128 к 64 игрокам: авторы Battlefield 6 объяснили причины возвращения классического масштаба сражений

Разработчики Battlefield 6 прислушались к опыту прошлой части и решили вернуться к классическому формату — 64 игрока в матче, несмотря на то, что в Battlefield 2042 было доступно 128 участников одновременно. Директор по дизайну Шашанк Учил объясняет: «Мы пробуем разные вещи. Иногда это срабатывает, иногда нет. Все просто». По его словам, идея увеличить количество игроков не прижилась: «Это как когда группа пробует новый звук. Нам он нравится, но игрокам — нет, и в конце концов мы подчиняемся игрокам».

Учил подчеркивает активность сообщества: «Игроки Battlefield очень активны и скажут вам, чего они хотят». Разработчики внимательно следят за Reddit, который называют «источником номер один» отзывов, но используют и другие каналы. Генеральный директор Ripple Effect Кристиан Грасс отметил, что с марта команда получает обратную связь от игроков, тестирующих Battlefield 6 дома на своих ПК.

Особое внимание уделено интерфейсу и меню, которые критиковали пользователи. Технический директор Кристиан Буль признает, что полностью переделывать меню не планируют, но работают над улучшениями на основе наиболее важных отзывов.

Возвращение к 64 игрокам демонстрирует готовность студий Battlefield Studios прислушиваться к сообществу и находить баланс между амбициями разработчиков и комфортом игроков. Опыт 2042 стал ценным уроком: инновации важны, но успешная игра строится вокруг того, что нравится фанатам. Battlefield 6 обещает стать более ориентированным на игроков, сохранив масштабные сражения и динамику серии, но без лишнего хаоса, который отпугнул часть аудитории.