ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 233 оценки

Открытая бета BATTLEFIELD 6 стартует уже на следующей неделе

Gruz_ Gruz_

Electronic Arts подтвердила, что перед релизом BATTLEFIELD 6 пройдет масштабное открытое бета-тестирование. Тестирование BF6 пройдет в три этапа, в ходе которых игроки со всех платформ смогут оценить новый сетевой режим игры.

На первом этапе, который пройдет 7-8 августа, доступ к игре получат те, кто оформил предзаказ или является подписчиком EA Play, на втором этапе, который пройдет 9-10 августа, доступ к игре получат все желающие, а третий этап запланирован на 14-17 августа.

За это время можно будет протестировать классические режимы, включая Conquest и Rush, а также оценить новые возможности геймплея, вроде улучшенной системы разрушения, переработанных классов и оружия, которые будут доступны на старте.

Что касается PS5, то для участия в открытой бете не нужна подписка PS Plus, что еще больше упрощает задачу для тех, кто хочет ознакомиться с игрой до ее официального релиза в октябре.

BATTLEFIELD 6 выйдет 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

16
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
demanik1

Щас на Твиче 1 час просмотра БФ6 и можно получить доступ к бетке.

8
р777777777777777

а где можно установить батлу для беты? просто у меня все лаунчеры выдают ошибку при поиске

5
demanik1 р777777777777777

Вводить код нужно на этой странице https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-6/redeem

You can pre-load the game as early as August 4 at 15:00 UTC (8AM PT) and start playing during the Open Beta Weekends:

Возможно чуть позже появится в библиотеке.

4
р777777777777777 demanik1

спасибо

3
ArTeryS

Вот и пощупаем. Что-же там невероятного (с их слов) готовят нам разработчики. Хотя всë равно, все карты вскроются только на релизе

6
kotasha

Мокро щуп что ли ?

1
Yolsonraki

Убогая игра , battlefield 1 лучший

6
Fronyx

Батла 5 лучше

2
Yolsonraki Fronyx

Она неплохая но определенно не лучше

2
DEAD S.n.A.k.e.

Вроде бы разрабы на сцене сказали, что доступ в самый первый этап также получат те, кто до сегодняшнего дня (читай: дня анонса батлы) подписался на тестирование новой Батлы в Battlefield Labs. Но может я не правильно расслышал конечно...

3
Reksin32287

Надо основу покупать

3
ЮрецОдесса

Ни надо, я вон уже получил ключ на твиче. А потом будут всем игра доступна. Ну потом конечно на релизе игру надо покупать.

2
Бабин Син

Что забавно одна из сторон очень сильно косплеит армию Турции.

1
TIuBo3aBpuK

Ура! Жду с нетерпением, обязательно попробую!

1
askazanov

Посмотрим, увидим

1