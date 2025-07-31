Открытая бета BATTLEFIELD 6 стартует уже на следующей неделе

Electronic Arts подтвердила, что перед релизом BATTLEFIELD 6 пройдет масштабное открытое бета-тестирование. Тестирование BF6 пройдет в три этапа, в ходе которых игроки со всех платформ смогут оценить новый сетевой режим игры.
На первом этапе, который пройдет 7-8 августа, доступ к игре получат те, кто оформил предзаказ или является подписчиком EA Play, на втором этапе, который пройдет 9-10 августа, доступ к игре получат все желающие, а третий этап запланирован на 14-17 августа.
За это время можно будет протестировать классические режимы, включая Conquest и Rush, а также оценить новые возможности геймплея, вроде улучшенной системы разрушения, переработанных классов и оружия, которые будут доступны на старте.
Что касается PS5, то для участия в открытой бете не нужна подписка PS Plus, что еще больше упрощает задачу для тех, кто хочет ознакомиться с игрой до ее официального релиза в октябре.
BATTLEFIELD 6 выйдет 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Щас на Твиче 1 час просмотра БФ6 и можно получить доступ к бетке.
а где можно установить батлу для беты? просто у меня все лаунчеры выдают ошибку при поиске
Вводить код нужно на этой странице https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-6/redeem
Возможно чуть позже появится в библиотеке.
спасибо
Вот и пощупаем. Что-же там невероятного (с их слов) готовят нам разработчики. Хотя всë равно, все карты вскроются только на релизе
Мокро щуп что ли ?
Убогая игра , battlefield 1 лучший
Батла 5 лучше
Она неплохая но определенно не лучше
Вроде бы разрабы на сцене сказали, что доступ в самый первый этап также получат те, кто до сегодняшнего дня (читай: дня анонса батлы) подписался на тестирование новой Батлы в Battlefield Labs. Но может я не правильно расслышал конечно...
Надо основу покупать
Ни надо, я вон уже получил ключ на твиче. А потом будут всем игра доступна. Ну потом конечно на релизе игру надо покупать.
Что забавно одна из сторон очень сильно косплеит армию Турции.
Ура! Жду с нетерпением, обязательно попробую!
Посмотрим, увидим