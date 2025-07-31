Открытая бета BATTLEFIELD 6 стартует уже на следующей неделе

Electronic Arts подтвердила, что перед релизом BATTLEFIELD 6 пройдет масштабное открытое бета-тестирование. Тестирование BF6 пройдет в три этапа, в ходе которых игроки со всех платформ смогут оценить новый сетевой режим игры.

На первом этапе, который пройдет 7-8 августа, доступ к игре получат те, кто оформил предзаказ или является подписчиком EA Play, на втором этапе, который пройдет 9-10 августа, доступ к игре получат все желающие, а третий этап запланирован на 14-17 августа.

За это время можно будет протестировать классические режимы, включая Conquest и Rush, а также оценить новые возможности геймплея, вроде улучшенной системы разрушения, переработанных классов и оружия, которые будут доступны на старте.

Что касается PS5, то для участия в открытой бете не нужна подписка PS Plus, что еще больше упрощает задачу для тех, кто хочет ознакомиться с игрой до ее официального релиза в октябре.

BATTLEFIELD 6 выйдет 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.