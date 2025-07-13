Ожидается, что в Battlefield 6 скоро начнется открытое бета-тестирование, о чём свидетельствуют недавние данные

Insider Gaming сообщает, что «назревает нечто важное» для Battlefield 6: в новом датамайнинге обнаружены упоминания об «открытом бета-тестировании». Информация появилась в Telegram-группе 1BF, известной своими операциями по сбору данных, связанных с Battlefield Labs.

Группа обнаружила, что в последнее обновление клиента BF Labs была добавлена фраза «Battlefield 6 Open Beta», а также была предоставлена новая дополнительная информация, наводящая геймеров на мысль о том, что планируется масштабное открытое бета-тестирование Battlefield 6.

Battlefield 6 нуждается во всей шумихе, которую только можно получить, поэтому публичная бета-версия была бы идеальным способом дать игрокам возможность самим оценить игру и понять, действительно ли она стоит шумихи (и своих денег). Это дало бы нам возможность опробовать все новые функции, оружие, технику и разрушаемое окружение.

В недавних новостях о Battlefield 6 рассказали, что бюджет игры превысил безумные 400 миллионов долларов, и что разработчики рассчитывают на более чем 100 миллионов игроков к моменту выхода игры в 2026 году. Такого количества игроков в Battlefield 6 не появится, если игра не будет на должном уровне, поэтому открытая бета-версия была бы идеальным способом оценить ее потенциал.